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大巨蛋嗨唱「三天三夜」周邊民怨晃動 體育局：要求遠雄做好敦親睦鄰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天后張惠妹在台北大巨蛋連唱兩天，4萬歌迷唱跳「三天三夜」，不料，晃動問題影響到周邊里民。體育局長王泓翔受訪強調，共振雖對建物安全影響不大，但對居民確實造成不適，會要求遠雄落實敦親睦鄰，舉辦相關活動也提早預告。圖／聲動娛樂提供
天后張惠妹在台北大巨蛋連唱兩天，4萬歌迷唱跳「三天三夜」，不料，晃動問題影響到周邊里民。體育局長王泓翔受訪強調，共振雖對建物安全影響不大，但對居民確實造成不適，會要求遠雄落實敦親睦鄰，舉辦相關活動也提早預告。圖／聲動娛樂提供

天后張惠妹在台北大巨蛋連唱兩天，4萬歌迷唱跳「三天三夜」，不料，晃動問題影響到周邊里民，引起在地里長、里民不滿。體育局長王泓翔受訪強調，共振雖對建物安全影響不大，但對居民確實造成不適，會要求遠雄落實敦親睦鄰，舉辦相關活動也提早預告。

王泓翔表示，事實上不論是市府或民間舉辦大型活動，對於周遭難免會產生一些沖擊，包含交通或民眾生活起居，這幾天大巨蛋辦演唱會都有派人到場去看，針對里長反映晃動嚴重553和559巷也有到現場監控監看跟民眾訪問，接下來會請遠雄舉辦相關活動要做監測外，並且做一些科學上分析。

王泓翔提到，建築物都有相關的規範，不管是震動或者是共振中央的規範很明確，建築物都是依照規範去做辦理，共振對安全沒有太大的影響，但還是有造成民眾感受不適，會要求遠雄落實敦親睦鄰，提前在官網上或者是用各種宣傳的方式告知周邊民眾，並針對可能受影響部分做一些因應跟準備。

大巨蛋 建築 張惠妹 演唱會 科學

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