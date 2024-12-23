三峽「草地公園」斥資1300萬元改造 開放使用

新北市三峽北大特區「草地公園」頻有積水問題，新北市工務局表示，經約1300萬元改善工程後，變為以綠美化為主自然景觀公園，結合休憩設施營造友善步行空間，已開放使用。

新北市政府工務局新聞稿指出，北大特區「草地公園」位在三峽區學成路及大義路交叉口，過去附近遇雨積水問題頻頻，為改善民眾休憩品質及提升休閒需求，新工處從9月啟動公園改善工程，改善面積近5000平方公尺。

工務局長馮兆麟表示，改造過程中不僅保留既有喬木，也增設林蔭休憩區、體健區及草坪植栽區，讓民眾無論是休閒放鬆還是運動健身，都能享受綠意盎然休憩空間。

工務局新建工程處長簡必琦說，考量周邊為高密度住宅區，園區規劃以景觀與休憩氛圍為核心，新增3組體健設施、1組搖搖椅及多座抿石子座椅，滿足民眾多元休閒需求。

簡必琦表示，同時為改善周遭人行道積水問題，重新規劃公園排水系統，採噴花地坪設計，與周邊公車站牌及YouBike微笑單車租借站銜接，為民眾提供便捷舒適步行環境，另外，保留原有櫻花樹與草坪點綴，營造四季皆宜自然景觀。

當地的龍學里長周秀鳳表示，步道升級增加梅街側出入口，方便里民進出公園，里民很喜歡全新休憩空間，許多長者都說步道很好走，也方便輪椅使用，小朋友則玩得很開心。