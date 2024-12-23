快訊

網傳「暗無天日」影片…柯建銘、王義川北檢提告 點名「賣台四人幫」

血管鈣化比動脈硬化更糟 這些不良習慣全是危險因子

點燈放閃還不夠？ 賈永婕：規劃「永婕同心」商品成IP

聽新聞
0:00 / 0:00

龍山寺點燈再現板凳海...800號碼牌瞬間搶光 網路點燈逾5萬多

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
艋舺龍山寺今天開放實體排隊點燈，一早湧入相當多信眾排隊，不過也有許多民眾透過網路點燈，截至今日已有五萬多信眾透過網路報名點燈。本報資料照片
艋舺龍山寺今天開放實體排隊點燈，一早湧入相當多信眾排隊，不過也有許多民眾透過網路點燈，截至今日已有五萬多信眾透過網路報名點燈。本報資料照片

再過一個多月就是農曆年，台北香火鼎盛的艋舺龍山寺開放實體點燈，排隊的「板凳海」再現，今早一開放領號碼牌，800張號碼牌不到一小時發光，今年搶頭香依舊是一位沈先生，7天前就來排隊幫全家人點燈，已經連續多年搶到頭香。

龍山寺董事長黃書瑋表示，為了避免民眾舟車勞頓，近三年來，龍山寺也開放網路預約點燈，今年19日開放網路點燈，至今已有五萬多人透過網路點光明燈，有感覺到今年透過網路點燈的民眾，愈來愈多。

黃書瑋表示，龍山寺點燈名額有20至30萬盞，民眾不用急著來排隊點燈，網路點燈19日就開放，實體點燈今天開始，一天會發放800分號碼牌，至於明年，龍山寺希望能建置好數位點燈，讓民眾透過手機就點燈到龍山寺。

由於艋舺龍山寺平安燈、藥師燈、吉祥燈、財神燈和光明燈點燈，每年都吸引大批民眾徹夜排隊，黃書瑋提醒，大家不用急著來排隊，都點得到燈，至於每一盞燈不管什麼位置，都會有保佑與祈福。

台北艋舺龍山寺今天開放實體排隊點燈，發號碼牌前，今年龍山寺外再度出現「板凳海」。本報資料照片
台北艋舺龍山寺今天開放實體排隊點燈，發號碼牌前，今年龍山寺外再度出現「板凳海」。本報資料照片

網路 艋舺 龍山寺

延伸閱讀

哈爾濱冰雪大世界開園 人氣王「超級冰滑梯」增至24條

日本北九州中學生隨機被殺 上萬人不敢上學

耶誕城亂象！阿姨懶排隊成群闖男廁 他怒嗆「要報警」才作罷

11萬人爭睹英熙娃娃公廁被人龍擠爆 網酸也是遊戲考驗

相關新聞

龍山寺點燈再現板凳海...800號碼牌瞬間搶光 網路點燈逾5萬多

再過一個多月就是農曆年，台北香火鼎盛的艋舺龍山寺開放實體點燈，排隊的「板凳海」再現，今早一開放領號碼牌，800張號碼牌不...

獨／社子島區段徵收北市府恐虧百億 專家憂：缺工缺料淪大錢坑

台北市長蔣萬安日前拍板社子島開發案預計2028年動工，但根據市府最新修正財務評估報告書，若依現行規畫採全區區段徵收，即便...

居民崩潰！張惠妹演唱會4萬人晃動 里長曝「1處最可怕」：搖起來一直撞牆

天后張惠妹在台北大巨蛋連唱兩天，4萬歌迷唱跳「三天三夜」，不料，晃動問題影響到周邊里民，里長直言最可怕是在電梯。雖然遠雄...

便民變擾民？通勤族抱怨YouBike電輔車沒優惠「政策做半套」

北市推YouBike2.0E美意卻遭質疑擾民？議員接獲陳情，因YouBike2.0Ｅ無30分免費，加上1200都會通不適...

阿妹唱「三天三夜」大巨蛋周邊震動…禁止歌迷跳動？北市府給答案了

天后張惠妹昨天首登台北大巨蛋開演唱會，逾3小時開唱包括「三天三夜」曲目讓歌迷嗨翻。不過周邊居民抱怨震動擾民，要求大巨蛋暫...

閃耀新北1314跨河煙火31日登場 演唱會交通攻略一次看

新北跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」31日在淡水漁人碼頭與八里左岸登場，今年煙火規模創下歷年新高，總發數超過3萬發。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。