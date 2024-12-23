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龍山寺點燈再現板凳海...800號碼牌瞬間搶光 網路點燈逾5萬多
再過一個多月就是農曆年，台北香火鼎盛的艋舺龍山寺開放實體點燈，排隊的「板凳海」再現，今早一開放領號碼牌，800張號碼牌不到一小時發光，今年搶頭香依舊是一位沈先生，7天前就來排隊幫全家人點燈，已經連續多年搶到頭香。
龍山寺董事長黃書瑋表示，為了避免民眾舟車勞頓，近三年來，龍山寺也開放網路預約點燈，今年19日開放網路點燈，至今已有五萬多人透過網路點光明燈，有感覺到今年透過網路點燈的民眾，愈來愈多。
黃書瑋表示，龍山寺點燈名額有20至30萬盞，民眾不用急著來排隊點燈，網路點燈19日就開放，實體點燈今天開始，一天會發放800分號碼牌，至於明年，龍山寺希望能建置好數位點燈，讓民眾透過手機就點燈到龍山寺。
由於艋舺龍山寺平安燈、藥師燈、吉祥燈、財神燈和光明燈點燈，每年都吸引大批民眾徹夜排隊，黃書瑋提醒，大家不用急著來排隊，都點得到燈，至於每一盞燈不管什麼位置，都會有保佑與祈福。
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