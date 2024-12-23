閃耀新北1314跨河煙火31日登場 演唱會交通攻略一次看

新北跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」31日在淡水漁人碼頭與八里左岸登場，今年煙火規模創下歷年新高，總發數超過3萬發。主辦單位提醒，當日下午4時至晚間11時，淡水及八里周邊實施交通管制，建議搭大眾運輸到場。晚間8時25分，新北市長侯友宜將與市民共賞煙火迎接2025年。

新北市文化局指出，當日下午3時起，漁人碼頭主會場將率先推出「閃閃市集」，邀集在地美食及人氣餐車，演唱會重量級卡司輪番上陣，包括范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱、孫淑媚、卓文萱、梁舒涵及葛西瓦等。此外，韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）更將帶來壓軸演出，成為當晚大亮點。

為確保活動順利進行，當日下午4時至晚間11時，淡水及八里周邊將實施交通管制。淡水區中正路二段51巷將不開放車輛、自行車進入（公車、救護車及公務車除外）。管制期間，YouBike「輕軌漁人碼頭站」、「漁人碼頭」與「輕軌沙崙站」將暫停借還服務，增設腳踏車臨時停放區於中正路二段10號/沙崙路口(黃金海岸大樓前綠化步道)。

車輛如需停放於漁人碼頭停車場，須從觀海路第二出入口進入，且停車場滿位時將限制未持通行證車輛進入港區；八里區同樣於下午4時至晚間11時實施交通管制，並由警義交人員協助指揮車流。建議駕駛人配合離場動線，利用外圍道路（如觀海路、淡海路、中正路）疏散，以避免市區壅塞。

新北市政府呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場，前往淡水舞台的民眾，可搭捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站，步行約10分鐘即可抵達；往八里則可搭捷運至「蘆洲站」轉乘704公車，或至「關渡站」轉乘紅13、紅22至八里左岸觀賞區。

現場觀賞人潮眾多，當日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制，欲搭乘公車離場者，請依現場工作人員引導，於臨時站牌依序上車。此外，為疏運大量人潮，當日淡海輕軌及台北捷運將加開班次，為維護安全，請民眾遵循現場工作人員指示有序離場，並留意自身與隨行親友、小朋友的安全。