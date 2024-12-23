獨／社子島區段徵收北市府恐虧百億 專家憂：缺工缺料淪大錢坑

台北市長蔣萬安日前拍板社子島開發案預計2028年動工，但根據市府最新修正財務評估報告書，若依現行規畫採全區區段徵收，即便如期完工招標，市府仍虧逾130億，專家認為，缺工、缺料恐成短期常態，虧損恐持續擴大變成「大錢坑」。地政局表示，社子島開發勢在必行，虧損部分會再細部計畫中滾動調整，避免市府財政負擔過於龐大。

社子島開發延宕數十年，現行規畫採區段徵收方式引取部分居民不滿，認為蔣市府沿用原柯市府提方案，無視自救回提出聚落保留範圍訴求，引起社子島自救會強烈反彈，不過蔣萬安在10月市政會議中拍板，社子島開發案預計2027年拆遷、2028年動工，預計需花費14年工期。

不過根據市府12月最新「社子島地區區段徵收案財務評估報告書」，開發費用高達2341億元，且在土地開發順利、順利標售，市府評估仍會賠130億。環境權保基金會副執行長許博任指出，本案是連區段徵收的法定槓桿都開到極限後，市府仍會虧損，且整個現金流量預估最高會負到1000多億，要靠後面被徵收戶拿錢買專案住宅跟開發後土地標售才能把虧損縮小到該數額。

許博任說，2018年公益性、必要性評估報告出爐時，市府開發總額僅700多億，但近年來缺工、缺料狀況下，開發費用可預期會暴漲，虧損恐會增加，也代表社子島並不合適使用區段徵收規畫，呼籲蔣市府應要懸崖勒馬，重新調整都市計畫草案，將社子島主權還給居民，達到解除禁建、原地改建、九大聚落無條件剔除全數保留的在地訴求。

OURs專業者都市改革組織理事長、建築師孫啓榕直言，缺工缺料在都會區短期內恐成為常態，台北市現在推動都更8箭、危老重建很多都在進行，缺工缺料嚴峻性是難以規避，台北市明年度編列總預算已高達2024億元，若拆遷所有聚落，並且全區填土完全改變現有地形的大規模開發，恐會變成大錢坑，造成社會不易。

地政局長陳信良坦言，財務虧損確實從2021、2022年80多億因為補償價值等調整狀況擴大，但即便虧損社子島開發仍必須要做，至於財務狀況會跟相關單位持續討論，也會滾動式調整，哪些財務如何快速回收等，可以從區段徵收、都市計畫細部調整，從技術、實質面執行，避免市府要一次發全部錢又要背負利息，分攤財政負擔。