便民變擾民？通勤族抱怨YouBike電輔車沒優惠「政策做半套」

北市推YouBike2.0E美意卻遭質疑擾民？議員接獲陳情，因YouBike2.0Ｅ無30分免費，加上1200都會通不適用，許多通勤站點2.0E要花錢沒人借，反倒占用柱樁，讓2.0無車可借，批1200不包括2.0E政策做半套。市府回應，會調整2.0E投放點。

北市議員李柏毅具體要求，一般民眾租借YouBike2.0E應研議可提供前15分鐘免費；有辦都會通的民眾租借YouBike2.0Ｅ有前30分鐘免費，因台北市平地居多，對辦都會通短程民眾來說，就不會造成困擾。

目前北市府的YouBike2.0政策，除了前30分鐘免費的YouBike2.0外，還有提供電動輔助的YouBike2.0E，讓年長者等族群方便騎乘，不過議員李柏毅卻接到民眾陳情，表示許多通勤最後一哩路的微笑單車站點，因2.0前30分鐘免費，2.0E前2小時每30分鐘要收20元，加上1200都會通不適用2.0Ｅ，導致上下班通勤尖峰根本借不到2.0，明明有站點，卻只有2.0E有車，被迫要不多花錢，要不就是只能改走路。

李柏毅比較目前YouBike2.0及YouBike2.0E的費率差別，YouBike2.0前30分鐘免費，前2小時每30分鐘10元、前4小時至8小時每30分鐘20元、8小時以上每30分鐘40元。

YouBike2.0Ｅ則是前2小時每30分鐘20元、超過2小時每30分鐘40元。至於北北基桃1200都會通則僅適用YouBike2.0，許多通勤民眾抱怨，從公車站騎到家不過5分鐘，卻因2.0免費根本租不到，YouBike2.0E不適用都會通，政策也是做半套，讓民眾還要多付2.0E費用，根本擾民。

北市府表示，因為YouBike2.0E是今年才上路，會累積民眾使用心得意見，會依照民眾的使用狀況及意見，及累積區域站點，使用狀況數據會再做一些調整。確實因為使用費用的落差，平地會比較沒有人想要使用YouBike2.0E。

市府表示，確實會有預算問題，第一，一段時間會來檢視，看怎麼樣最有效投放，還有免費的方案，會放在北北基桃交通策略平台上討論，至於1200月票也會涉及中央相關補助，也要與中央溝通，再做綜合整理評估。