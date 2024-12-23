安坑盼蓋運動中心 市府：活化現有空間

新北安坑輕軌帶動地方發展及人口移入，當地居民要到新店市區運動有段距離，希望新店再添1處國民運動中心；體育局回應，尚未找到合適的土地，規畫先設置小型運動中心。

新店區人口突破30萬，公共的室內運動中心仍以新店國民運動中心為主，老字號建國游泳池在冬季不便使用，室內空間也小，在運動需求強勁下，是否蓋第2座運動中心引發討論。

新店溪左岸的安坑地區占新店近一半人口，有居民說，新店國民運動中心使用率很高，夏天游泳池像是「下水餃」，新店市區離安坑有段距離，新店戶所設有安康辦事處，希望運動中心也能到安坑。

立委羅明才指出，安坑人口日增，本來要在公崙活動中心公辦都更時爭取設安坑國民運動中心，面臨多次流標窘境，規畫藉由安坑輕軌沿線車站周邊辦理都市計畫變更，在區段徵收時爭取增設。

羅表示，安坑的山坡地型集合住宅多，希望能爭取1處國民運動中心，除鼓勵市民多搭乘大眾運輸去運動，也提升安坑生活機能。

體育局回應，新店人口逾25萬人，會設置第2座國民運動中心，目前還沒找到適合的土地，將朝活化現有空間來設置小型運動中心。

新北現有16座運動中心、2座水上運動中心，在板橋、新莊、三重、新店、中和、蘆洲等行政區域預計會各有2處。