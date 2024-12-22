新北耶誕城女廁爆滿！她們強闖男廁 男氣到阻擋「報警文被讚爆」

新北歡樂耶誕城熱門，大型活動時單日可吸20萬人次，不過上廁所也因此成為麻煩事，有網友就在社群抱怨板橋車站男廁在昨晚遭不少女性強行進入，已經報警處理，不少男網友聲援力挺或表示無奈，也有女網友認為感同身受，網友一致認同隱私權應被尊重。

一名男性網友於社群上抱怨，板橋耶誕城真的吸引了不分年齡層的女性，整個板車都是一堆長輩，而他在12月21日晚上7時左右，板車男廁遭一堆女性強行進入，推測應該是因為看到北門跟西門女廁的排隊情況，所以讓她們做出如此行為。

該男網友說，他當下直接卡在門口說「需不需要我報警問警察，男廁女性可不可以進入？」，她們才停止這瘋狂的行為，真的受不了這些跟中國人越來越像的長輩。他表示，事後也有報警請警察處理，但還沒等到警察來就有事先離開了，「越想越不爽欸」，雖然已經沒把這些女性當異性了，但在場還一大堆普通男性，這些人不是人嗎？

貼文一出也引發討論，不少男性網友力挺，直呼「有實際行動制止給你一個讚」、「性別對調的話，會變成很嚴重的事件...」、「沒被告過，真的越來越誇張耶」、「這個社會的風氣真是有夠可悲，男性的隱私不被重視」。