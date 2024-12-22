安坑輕軌帶動地方成長運動需求旺 規畫找地建運動中心

新北新店安坑輕軌帶動當地發展，在新北力推運動及幾處第二運動中心情況下，在地居民也盼安坑能有運動中心。立委羅明才建議，當地人口眾多，要到市區運動車程較遠，盼藉輕軌沿線都市計畫變更來增設；新北體育局回應，目前還沒找到適合土地，但有規畫先設置小型運動中心。

新北新店近期發展快速，人口也一直穩定成長，目前已經30萬人，不過目前公共的室內運動中心主要還是以新店國民運動中心為主，在地老字號的建國游泳池則在冬季不便使用，室內空間部分也較小，運動需求強勁下，是否蓋第二座運動中心已經引發討論。

尤其當中新店溪左岸的安坑地區也占了新店快一半人口，不少人都盼能設運動中心。新店市區居民表示，新店國民運動中心現在使用率很高，夏天游泳池都說是「下水餃」。安坑居民則說，新店市區離安坑仍有一大段距離，像新店戶所也有安康辦事處，希望運動中心也能到安坑來。

羅明才指出，安坑人口越來越多，已成長至十幾萬，本來預計要在現公崙活動中心公辦都更時爭取一座安坑國民運動中心，但市府招標流標多次，因此也規畫藉由安坑輕軌沿線車站周邊正辦理第三次都市計畫變更，希望在當中區段徵收中爭取增設。

羅明才表示，現新店國民運動中心幾乎爆滿，安坑的山坡地型集合住宅眾多，來新店運動車程上稍遠，因此還是希望爭取一個在安坑輕軌沿線上的運動中心，如此一來除能多提倡市民搭乘大眾運輸工具來運動，也能更為提升安坑生活機能。

體育局回應，新店因人口數已逾25萬人，所以會再設置第二座國民運動中心；有關安坑地區需求，因為建設運動中心至少要土地面積3至5千平方公尺、樓地板面積1至1.2萬平方公尺的土地，目前還沒找到適合的土地。

體育局強調，雖安坑目前找不到適合大型場地，不過仍對運動中心有規畫，將朝活化現有餘裕空間或公益空間設置小型運動中心，正積極找可使用的土地或空間。

體育局補充，新北依人口密度、用地取得、地方發展、財務可行性等指標綜合評估，規畫國民運動中心，目前已有16座運動中心、2座水上運動中心，另於板橋、新莊、三重、新店、中和及湧蓮寺捐款新建的蘆洲等規畫第二運動中心。