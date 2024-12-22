參選新北互別苗頭？林右昌稱人選要提得巧 蘇巧慧妙回：我最巧

距離2026地方選戰還有2年，民進黨立委蘇巧慧日前已表態參選新北市長，被問及有哪些人選時，蘇說，哪些選手來參賽非她可決定，並指黨秘書長林右昌曾說人選提得早、不如提得巧，「我就是那個最巧的人。」頗有相互較勁意味。

林右昌日前曾在廣播節目被問及，與蘇巧慧競選新北市長人選，他指最重要的是確保民主制度的健全，人選提得早，不如提得巧。而蘇巧慧今日出席親子活動時，被問藍營人選尚未確定，她感謝大家對她的肯定，將她視為2026競逐新北市長人選之一，且自己是報名2026新北市長的這場比賽，盼自己能夠成為最強的選手，脫穎而出。

至於其他有哪些選手參賽，蘇說，這不是她可以決定，自己能夠決定的，是做好準備，並提及林右昌曾說提得早、不如提得巧 ，「我想我就是那個最巧的人。」媒體追問，黨內也傳出立委林淑芬也有意願？蘇表示，不管有沒有黨內初選，或直接進到大選，每個階段她都會努力，讓自己成為最強的候選人，提得早不如提得巧，希望自己就是最巧的人。

另外，媒體也詢問，前行政院長蘇貞昌與國策顧問黃承國，在歲末感恩餐會同台，外界解讀餐會是英蘇結盟為2026準備。蘇巧慧說，其實蘇貞昌行程邀約還是滿滿，跟老朋友、新朋友互相認識，所以各式的參會邀約，他出席很自然。

而派系這部分，蘇認為，民進黨內就像所有的團體一樣，當然有感情比較好的小圈圈，但每一個小圈圈最後合起來還是一個大團體，希望大家一起努力，為這個團體努力、為台灣努力。