快訊

對陸晶片禁令是「做白工」 美商務部長：但美方仍可靠一關鍵保持領先

高捷出狀況！車門開了「月台門沒開」 旅客按對講機求援未獲回應

參選新北互別苗頭？林右昌稱人選要提得巧 蘇巧慧妙回：我最巧

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今日出席親子活動。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委蘇巧慧今日出席親子活動。記者劉懿萱／攝影

距離2026地方選戰還有2年，民進黨立委蘇巧慧日前已表態參選新北市長，被問及有哪些人選時，蘇說，哪些選手來參賽非她可決定，並指黨秘書長林右昌曾說人選提得早、不如提得巧，「我就是那個最巧的人。」頗有相互較勁意味。

林右昌日前曾在廣播節目被問及，與蘇巧慧競選新北市長人選，他指最重要的是確保民主制度的健全，人選提得早，不如提得巧。而蘇巧慧今日出席親子活動時，被問藍營人選尚未確定，她感謝大家對她的肯定，將她視為2026競逐新北市長人選之一，且自己是報名2026新北市長的這場比賽，盼自己能夠成為最強的選手，脫穎而出。

至於其他有哪些選手參賽，蘇說，這不是她可以決定，自己能夠決定的，是做好準備，並提及林右昌曾說提得早、不如提得巧 ，「我想我就是那個最巧的人。」媒體追問，黨內也傳出立委林淑芬也有意願？蘇表示，不管有沒有黨內初選，或直接進到大選，每個階段她都會努力，讓自己成為最強的候選人，提得早不如提得巧，希望自己就是最巧的人。

另外，媒體也詢問，前行政院長蘇貞昌與國策顧問黃承國，在歲末感恩餐會同台，外界解讀餐會是英蘇結盟為2026準備。蘇巧慧說，其實蘇貞昌行程邀約還是滿滿，跟老朋友、新朋友互相認識，所以各式的參會邀約，他出席很自然。

而派系這部分，蘇認為，民進黨內就像所有的團體一樣，當然有感情比較好的小圈圈，但每一個小圈圈最後合起來還是一個大團體，希望大家一起努力，為這個團體努力、為台灣努力。

新北 林右昌 蘇巧慧

延伸閱讀

支持行政院不副署財劃法？ 蘇巧慧不置可否喊尊重

青鳥鬧場丟物品叫囂 國民黨批：民進黨民主素養宇宙第一

【重磅快評】林右昌湯圓已下鍋 還惹怒一堆人

藍黨團稱賴清德一意孤行「下場是尹錫悅」 林右昌批犯外交大忌

相關新聞

阿妹唱「三天三夜」大巨蛋周邊震動…禁止歌迷跳動？北市府給答案了

天后張惠妹昨天首登台北大巨蛋開演唱會，逾3小時開唱包括「三天三夜」曲目讓歌迷嗨翻。不過周邊居民抱怨震動擾民，要求大巨蛋暫...

阿妹大巨蛋「三天三夜」嗨跳為何周邊住宅也晃 自然老師給答案了

天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」更將氣氛帶到最高點，周邊居民住宅卻出現振動，在地里長直言猶如地震。專...

阿妹大巨蛋唱「三天三夜」惹民怨 遠雄回應了

天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」更將氣氛帶到最高點，卻讓周邊民眾抱怨住家都在晃動，在地里長要求應暫停...

蔡壁如決定站出來選中央委員 如當選依法應辭市府顧問

民眾黨黨主席柯文哲據料很快被起訴，創黨元老、前立委蔡壁如說，柯文哲應是在深思熟慮後，不想以「黨主席」身分被起訴，擔心「拖...

安坑輕軌帶動地方成長運動需求旺 規畫找地建運動中心

新北新店安坑輕軌帶動當地發展，在新北力推運動及幾處第二運動中心情況下，在地居民也盼安坑能有運動中心。立委羅明才建議，當地...

參選新北互別苗頭？林右昌稱人選要提得巧 蘇巧慧妙回：我最巧

距離2026地方選戰還有2年，民進黨立委蘇巧慧日前已表態參選新北市長，被問及有哪些人選時，蘇說，哪些選手來參賽非她可決定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。