阿妹唱「三天三夜」大巨蛋周邊震動…禁止歌迷跳動？北市府給答案了

天后張惠妹昨天首登台北大巨蛋開演唱會，逾3小時開唱包括「三天三夜」曲目讓歌迷嗨翻。不過周邊居民抱怨震動擾民，要求大巨蛋暫停跳動。體育局表示，會請遠雄盡快找專家學者分析跳動對周邊影響狀況，但在科學分析數據出爐前，還是會先尊重主辦單位。

體育局副局長吳健羣表示，昨天他本人有在現場觀察，確實演唱會有造成周邊出現一些震動，依過去小巨蛋發生共振來看，或許和地質有些關係，但還是需透過專家諮詢包含聲音對建築物傳播影響，會請遠雄盡快找專家學者分析跳動對周邊影響狀況。

至於是否會先暫時禁止歌迷跳動，吳健羣表示，目前還是尊重主辦單位，原則上目前尚無科學分析數據，大巨蛋建物比小巨蛋更新，耐震要求也比較高，應該還不會做這樣的決策。

不具名的結構技師也說，場館在舉辦大型活動產生「共振效應」其實很正常，主要是看頻率對不對，頻率又和樓層高低、地質有關係，當形狀、建築材質相似可能就會出現共振，與屋齡關聯並不高，「如果一直都會震，有一天突然不震了就要緊張了。」