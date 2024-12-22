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新北推全齡化公園「青少年也有的玩」 這公園還設滑板場
青少年沉迷3C，有民團認為部分原因，跟缺乏適合青少年使用公園有關。新北景觀處說，近年翻修老舊公園，朝0至99歲全齡化共融式公園整修，而青少年多喜愛球場、運動中心等體健設施，多處公園內皆有設置。新工處則說，公園朝全齡化規畫，若地夠大會進一步規劃籃球、足球場，如在林口田仔尾公園設滑板場。
特公盟秘書長潘汝璧認為，從幼兒到青少年（0至18歲）都需要適合的遊戲空間，推動優質的遊戲空間是政策中不可或缺的一環。許多人認為青少年沉迷3C，不見得是不願意去戶外，而是適合他們的公共空間太少，讓他們只能選擇3C紓壓，公部門規畫公園時，應適度設置有挑戰性設施，適合青少年使用。
新北景觀處說，新北逾1000多座公園，市府以老舊公園翻新及特色遊戲改善為主要目標，截至今年12月，新北共融及全齡化公園已達206座，針對適合青少年的設施，包含各類球場、運動中心設施及體健設施，多處公園皆有設置，如土城綜合體育場、中和錦和運動公園內的球場與體健設施等。
負責規畫新公園的新工處則表示，目前公園規畫朝全齡化方向進行，在地方說明會時徵詢地方意見，大多會設置無障礙步道、親水設施、體健器材、特色遊具等。此外，針對腹地較大的公園，設置籃球場、足球場等，近期因滑板運動已被列入奧運比賽項目，新工處也跟體育局、地方協會合作，在林口工一工業區內的田仔尾公園設置滑板場，現已在收尾階段，力拚農曆年前開放給民眾使用。
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