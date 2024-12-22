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阿妹大巨蛋「三天三夜」嗨跳為何周邊住宅也晃 自然老師給答案了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」嗨跳，周邊居民抱怨，家裡燈飾、大門、電梯都在震 。體育局要求遠雄依承諾監測、改善。圖／讀者提供
天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」嗨跳，周邊居民抱怨，家裡燈飾、大門、電梯都在震 。體育局要求遠雄依承諾監測、改善。圖／讀者提供

天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」更將氣氛帶到最高點，周邊居民住宅卻出現振動，在地里長直言猶如地震。專家指出，大巨蛋容納人數多，釋放出能量也大，透過「共振效應」傳遞到周邊住宅，但實際對建物影響並不大，建議主辦方可調整互動方式，避免全場大動作跳躍，能有效降低震動及民眾不滿。

自然科補教名師李行指出，演唱會之所以會導致周邊晃動屬於「共振原理」，當一個建築物體達到一定頻率就會傳遞給周遭建築物，在場內觀眾因為演唱會有一定頻率到「三天三夜」時振動不會感到太明顯，但外面建築物從無振動到有振動，感受上就會比場內觀眾來的敏感。

至於是否會造成建物影響，李行認為，過去小巨蛋唱三天三夜也有產生共振，大巨蛋落成後，雖然量體大，可承受振幅也較高，但滿場所釋放出來共振效應也會比小巨蛋多上數倍，昨天演唱會是滿場跳起來，「吸收多，釋放出來也多」，但演唱會畢竟不是每天都在進行，加上台灣大大小小有上百個地震，對建物影響不會太大。

李行表示，站在居民立場可能會認為，地震是無法人為控制，但演唱會是可以，從科學角度來看若要讓周邊振幅減小，就是要避免跳動，「三天三夜」還是可以唱，但可以避免全場大幅度跳動，改以揮手等方式，可大幅降低共振效應，也可避免民眾跳躍受傷危險。

地震 李行 演唱會

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