阿妹大巨蛋唱「三天三夜」惹民怨 遠雄回應了

天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」更將氣氛帶到最高點，卻讓周邊民眾抱怨住家都在晃動，在地里長要求應暫停唱跳，並用科學數據找解決辦法。場地方遠雄公司回應，經檢測相關數據皆符合規範，若主管機關有相關建議，會尊重配合與主辦方研議。

張惠妹昨晚首登大巨蛋舉辦演唱會壓軸歌曲「三天三夜」，將滿場觀眾氣氛拉到最高點，全場都跳起來，不過卻引發周邊居民抱怨，家中水晶燈、大門、電梯等都在晃，里長更形容猶如「地震」，要求市府立即暫停大巨蛋唱跳。主管機關體育局則回應，會要求遠雄依承諾請專業單位監測，對活動妥適安排。

巨蛋公司表示，依照客觀結構認證與工程檢測數據，巨蛋體育館結構及共振數據合乎規範，主管機關若對於表演內容型態有建議規範，會再與主辦方研議。

雖然大巨蛋震動引起在地里長不滿，但資深媒體人朱凱翔透過粉絲專業「不演了新聞台」表示，「有完沒完啊，你房子爛成這樣，該做的不是抱怨阿妹，是搬家」，下方也有不少網友討論，「碰到阿妹就會地震別人都不會，好像哪怪怪的」、「如果阿妹演唱會就會那樣，那0403大地震怎麼沒垮咧？」。

不過也有網友緩頰稱「聲音敏感的人多少會介意，一昧叫人家搬家是不是有失公允？」不過粉絲團卻反嗆，「唱幾分鐘的歌，就像地震，真正地震來了還有命嗎？」