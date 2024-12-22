對抗新國病 雙和醫院免疫細胞合併療程助癌友重拾生活品質

肺癌成了新國病，尤其肺腺癌早期症狀不明顯，待察覺身體異樣，恐怕已到後期階段。胸腔科醫師提醒，肺癌患者會出現口乾、胸悶、胸痛、慢性咳嗽、咳血、體重減輕等症狀，如覺得胸腔有問題且長期未檢查，建議透過Ｘ光片確認是否和腫瘤相關。

新北70多歲賴姓男子退休後熱中社區公益及登山健行，身體健康硬朗，半年前因胸骨疼痛前往就醫，經醫師胸部X光及切片檢查後，確診為肺腺癌四期，當下心情大受打擊如晴天霹靂，身體也因腫瘤快速變化壓迫到肺部而出現胸悶、嚴重氣喘等症狀，嚴重影響生活。

台北醫學大學部立雙和醫院胸腔外科、血液腫瘤科與細胞治療中心等專業醫療團隊評估後，建議賴男先進行肺部腫瘤切除手術，同時安排基因檢測找出適合的標靶藥物，並規畫為期3個月的DC-CIK細胞治療，透過合併療程終於讓腫瘤在短時間內縮小，已不須使用止痛藥及專人照護，每天早晚能夠健走及簡易運動。

雙和醫院血液腫瘤科主任謝燿宇指出，從治療前的影像檢查中可明顯看到肺部腫瘤持續擴大，透過基因篩檢找出合適的標靶藥物外，合併搭配每劑間隔2周，共6劑的DC-CIK細胞回輸治療也是關鍵，後續透過電腦斷層檢查可明顯看到腫瘤縮小，部分腫瘤消失；療效算顯著，副作用不大，也不影響患者精神、體力。

雙和醫院細胞治療中心主任莊博雅表示，DC-CIK細胞治療原理是結合具有辨識抗原及呈現的樹突細胞（DC）與毒殺能力的細胞激素誘導殺手細胞（CIK），在體外共同培養並大量擴增後，將活化的免疫細胞回輸到患者體內進行癌細胞毒殺作用，DC-CIK不僅能攻擊癌細胞，也會活化自身的免疫系統，對於長期接受癌症治療的癌友是可嘗試的新選擇。