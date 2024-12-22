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居民打爆1999...張惠妹大巨蛋唱三天三夜 震動集中這一側

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
張惠妹昨起在大巨蛋開唱。圖／聲動娛樂提供
張惠妹昨起在大巨蛋開唱。圖／聲動娛樂提供

天后張惠妹昨起一連五天在台北大巨蛋開唱，並演唱三天三夜歌迷嗨翻，不過里長接獲投訴，指周邊住家燈晃、大門震出嘎嘎響，連冷水壺水都不斷晃動，批根本像地震。北市1999也統計，昨天晚間10點至近11點，共接獲30通陳情。

北市研考會表示，昨天1999接獲的相關陳情，幾乎都是反映感覺震動，主要集中在忠孝東路四段553、555巷。實際明確指出房屋震動為6件，其餘都是感覺有震動。

至於後續處理，研考會表示，昨晚10點過後，研考會接獲單一小時愈17通1999陳情後，第一時間已向府級反映，後續也會建請府級處理，後續請體育局比照小巨蛋邀專業單位，進行共震檢測。

至於昨晚張惠妹演唱會接獲1999陳情多，據了解，先前周杰倫演唱會四場，開唱期間1999並沒有接獲陳情，不過演唱會舉辦完隔天，有接到一件1999陳情案。

張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。圖／聲動娛樂提供
張惠妹初登台北大巨蛋，絞盡腦汁、砸下重金打造獨一無二的大秀。圖／聲動娛樂提供

北市 演唱會

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