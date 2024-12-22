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蔡壁如決定站出來選中央委員 如當選依法應辭市府顧問

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
台中市府顧問蔡壁如決定參選民眾黨中央委員，須考慮去留。記者游振昇／攝影
台中市府顧問蔡壁如決定參選民眾黨中央委員，須考慮去留。記者游振昇／攝影

民眾黨黨主席柯文哲據料很快被起訴，創黨元老、前立委蔡壁如說，柯文哲應是在深思熟慮後，不想以「黨主席」身分被起訴，擔心「拖垮」民眾黨，才作此決定。蔡壁如也透露將參選下屆中央委員，會向「老闆」市長盧秀燕報告，再依人事規定決定去留。蔡壁如說「創黨有我一份」，在民眾黨低迷時刻，「即使被講得很難聽」，她仍要站出來。

蔡壁如說，她上周二已決定參選民眾黨中央委員，沒想到隔一天就傳出柯文哲辭黨主席，她說，很多朋友認為她是創黨之一，現在民眾黨民調低迷，重要幹部還掉入司法困境，即使外界把她講得很難聽，但「創黨有我一份」，就必須負起責任。此時，民眾黨不能再被分化，她會以個人力量，與黨內三長、意見領袖不斷溝通，只求內部團結救黨；外部則希望可奔走尋求外援。

蔡壁如說，其實前一陣子很茫然，她一度想過面對無力局面有意退休；但友人與政壇人士勸說，不能忘當初創黨初衷，既參與創黨就有一份責任，所以毅然決定參選中央委員，希望為民眾黨盡個人心力。

蔡壁如說，她要參選的決定，將向市長盧秀燕報告，再依人事規定處理，決定去留。因市議會目前正在審查市府下年度總預算，她暫時還未打擾盧市長。人事處表示，如果蔡壁如當選民眾黨中央委員，依法公務人員不能兼任政黨黨職，但還要結果、且須釐清中央委員的性質再定。

蔡壁如提到說，她被傳證人時，檢察官問過她一句話「你現在還相信柯文哲嗎？」蔡壁如說，政治是一種「相信」的信仰，她與柯文哲相處卅年，她回應「相任」。蔡壁如推斷，柯文哲辭黨主席，以她了解的柯p邏輯，應知自己一定會被起訴，不想以「黨主席」身分被起訴，拖垮民眾黨。

至於柯辭黨主席，目前「小草」狀態？蔡壁如說，應該還在驚嚇到快休克的程度，接著傷心難過，小草無法接受這個事實， 目前還沒聽說進一步行動。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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