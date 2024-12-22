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新北耶誕城管樂今登場各級學校演出 下周舉辦二手挖寶市集

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市歡樂耶誕城今下午市民廣場將舉辦觀樂嘉年華，由雙北各級學校輪番上台演出。記者李定宇／攝影
新北市歡樂耶誕城今下午市民廣場將舉辦觀樂嘉年華，由雙北各級學校輪番上台演出。記者李定宇／攝影

新北市歡樂耶誕城接近尾聲，今下午市民廣場將舉辦管樂嘉年華，由雙北各級學校輪番上台演出，下周六則是耶誕環保挖寶趣活動，將在市民廣場舉辦二手好物義賣，提供便宜又堪用的各式物品供民眾挑選。

新北市歡樂耶誕城今下午3點至7點舉辦雙北管樂聯合公演，由新北市新埔、北大、樹林、五華國小、北市銘傳國小、明德國中、新北市中山國中、新店高中、北市金甌女中等團體接連演出。

下週六下午兩點至八點於市民廣場舉辦耶誕環保挖寶趣，透過跳蚤市場提供市民資源共享活平台，拍賣二手好物供民眾參觀挑選，讓廢棄物重生循環再利用，二手物變賣所得全數捐出公益。

觀旅局表示，跳蚤市場活動已邁入第10年，活動義賣所得將全數納入新北市好日子愛心大平台，延長二手商品生命週期做環保。活動現場將有各式經清潔隊修復後二手物資，例如腳踏車、烤箱、電鍋及電扇、小型家電樂器、玩具、玩偶，許多民間企業團體也提供二手好物共襄盛舉。

歡樂耶誕城 義賣

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