新北耶誕城新推耶誕馬 近400隊不畏寒風接力熱情開跑

知名的新北歡樂耶誕城今再推新系列活動-耶誕馬拉松接力賽，一早於板橋的新北市民廣場開跑，近400支隊伍的民眾不畏寒風、穿著耶誕創意服飾爭取佳績。新北副市長劉和然說，耶誕城十多年好口碑，不少民眾都盼融入新元素，透過耶誕馬讓耶誕城滿足各族群民眾需求。

歡樂耶誕城今年辦以5人組隊報名的馬拉松接力賽，賽事路線由新北市民廣場作為第一棒出發後，沿途各棒接力地點則以華中橋、大漢橋、浮洲橋貫穿整個接力路線，每棒距離約5至6公里間。不少參賽者一早就穿著耶誕裝扮到場，跑前跑後拍照不停，讓馬拉松也有滿滿耶誕氛圍。

新北觀旅局表示，今年首度推出即吸引近400支隊伍報名、總計近2000名追友參賽，全長共28公里算是相當輕鬆的接力挑戰賽，跑者從跑衣到耶誕帽再到完賽造型毛巾，讓跑者以最逗趣也最有儀式感的創意妝點耶誕路跑造型，透過另類的團體接力路跑型式歡度耶誕。

劉和然表示，歡樂耶誕城已辦了十多年，口碑很好，很多民眾都很喜歡，也有民眾建議可以融入一些新的元素，所以今年就把馬拉松建議加入耶誕城的元素，成為第一次耶誕馬活動；新北一直力推運動，馬拉松也讓耶誕城滿足不同族群民眾需求，尤其這次接力棒用耶誕鈴鐺，沿路耶誕鈴聲代表耶誕老人帶著祝福給所有市民耶誕快樂、健康平安。

觀旅局指出，為讓追友感受到十足的耶誕氛圍，不只有首度於凌晨華麗點燈，也在賽道上準備了耶誕拐杖糖以及鈕釦餅乾作為貼心補給品，更邀請到新北知名的板橋國小管樂團在路線上以管樂吹奏耶誕曲目為追友加油，讓跑友在特別日子裡，感受到滿滿的耶誕氣氛。