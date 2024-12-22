青少年活動空間偏少 特公盟倡議推有挑戰性公園

時下青少年心理健康問題愈來愈常見，還我特色公園行動聯盟（特公盟）憂心，社會氛圍對青少年不夠友善，缺乏適合12至18歲兒少使用的公園也值得正視。

特公盟秘書長潘汝璧表示，政府推動育兒政策時，不能忽視「遊戲」是每個孩子的基本權利，從幼兒到青少年（0至18歲）都需要適合的遊戲空間，推動優質的遊戲空間是政策中不可或缺的一環。許多人認為青少年沉迷3C，其實青少年不見得是不願意去戶外，而是適合他們的公共空間太少，讓他們只能選擇3C紓壓，公部門規畫公園時，應適度設置有挑戰性設施，適合青少年使用。

潘汝璧強調，優質的遊戲場域要能滿足各年齡層和不同能力孩子，過程中要傾聽使用者的實際需求，唯有讓孩子盡情遊玩，才能真正培養未來的競爭力，也讓青少年也能擁有專屬的休憩空間，確保他們身心健康的發展。遊戲能讓青少年暫時遠離課業壓力、提供情緒宣洩的管道，透過遊戲培養心理耐挫力，幫助他們更健康地面對生活壓力和挑戰。

任林教育基金會台北諮商中心諮商心理師蔡明儒說，12至18歲是孩子成長分水嶺，這階段孩子可能被定義成小大人，被要求要規畫人生，同時面臨課業、人際關係等課題，許多身心疾病常出現在這個時期。公共設施的遊戲常以兒童為主，青少年也需要有玩的空間，「他們也有玩的權利」，讓他們可以去享受、放鬆身心，這部分值得公部門多關注。

特公盟指出，桃園在青少年挑戰型公園的規畫上值得其他縣市參考，規畫前先做整體的公園盤查，根據遊戲場需求做分級，市府針對無障礙環境、豐富性、挑戰性、特色性、自然性、服務完整性等6大項目指標，並以一區一旗艦帶動整體遊戲場布局。

台大醫院兒少保護醫療中心主任呂立說，兒少遊戲權不容忽視，遊戲能幫助孩子探索自我、建立社交技能，也是學習風險管理的起點，孩子成長過程不能只有念書，遊戲能幫助孩子面對挫折、建立自信，有助於建立人際關係。

另，根據特公盟2023調查，學齡後的孩子每周在公園遊玩的時間不到3小時，經歷新冠疫情及電子產品普及，全台遲緩兒通報人數近十年飆增八成。後疫情時代早療人數增加，但醫療量能不足，常需要等候，職能治療師建議可以平時尋找附近公園，訓練肢體攀爬、抓握等機會和時間。