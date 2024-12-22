張惠妹大巨蛋嗨跳「三天三夜」 居民怨出現地震 體育局要遠雄處理

天后張惠妹昨晚首登台北大巨蛋開唱，壓軸曲「三天三夜」更將氣氛帶到最高點，但卻也讓周邊居民抱怨，家裡燈飾、大門、電梯都在震，在地里長更呼籲市府應要求大巨蛋暫停唱跳活動，提出管理對策。體育局表示，會要求遠雄依承諾請專業單位監測，對活動妥適安排。

張惠妹昨晚首登大巨蛋舉辦「ASMR Maxxx@ Taipei Dome世界巡迴演唱會」，最後壓軸37分鐘更是將滿場觀眾氣氛嗨到最高點，最後壓軸曲「三天三夜」全場歌迷更伴隨節奏跳起來，但周邊里民卻反應，住家超晃大門像地震般震出嘎嘎響，在地里長吳建德呼籲應先停唱，並比照小巨蛋提出管理對策。

根據研考會統計，昨日晚間7時至11時30分，民眾反映演唱會造成震動、搖晃共計30通，地點集中於忠孝東路四段553、559巷。主管機關體育局回應，昨天演唱會進行至晚間10點後，陸續有民眾反映住家震動，已督促遠雄依承諾協同專業單位監測，並與主辦單位研議，在確保安全及避免擾鄰的前提下，對活動妥適安排。

但先前天王周杰倫演唱會時，張惠妹也有到場觀看，並與周董試跳一下「三天三夜」，遠雄先前曾針對周遭影響表示，大巨蛋隔音規格為45dB，場館內設有吸音棉、吸音膜及吸音板等相關措施，不管是球賽應援或演唱表演，音場皆符合規範。

遠雄當時也說，大巨蛋為大型量體、筏基結構，且為下沉式設計，垂直震動不易傳至基地外，而水平震動並無測得振幅。其自然振動頻率僅0.58-0.83Hz，相較於其他振動頻率低，不容易產生共振，將結合技術單位持續觀測，必要時與活動主辦方研擬因應作為。