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日式知名品牌捐發熱衣 新北逾5000名偏鄉學童受惠
冷氣團一波接一波，台灣UNIQLO針對偏鄉及弱勢學子發起「發熱衣送暖行動」，捐出5343件發熱衣、運送至新北逾50所偏鄉中小學、慈善機構，超過5000名學童受惠。
新北市教育局說，台灣UNIQLO與台灣採印協會合作，暖心致贈中泰國小及38所偏鄉國中小學校、18間課輔兒童關懷機構2414件，及轉贈新北學校實物銀行2929件發熱衣，提供弱勢家庭學生申請，共逾5000名學童受惠。
學生輔導諮商中心主任施青珍表示，發熱衣對許多經濟弱勢的孩子來說，只是廣告上的名詞，他們無法觸摸、想像，更不用說穿上感受發熱衣的保暖度，藉由台灣UNIQLO的愛心捐贈，輔諮中心「實物銀行」將溫暖的發熱衣送到經濟弱勢孩子手中，讓冬天不再寒冷。
台灣採印協會理事長周傑表示，參與UNIQLO捐助偏鄉與弱勢學童已第10年，疫情後這幾年許多弱勢機構的捐款都大幅減少，反映市場經濟的不樂觀，但UNIQLO願意捐出當季熱銷品「發熱衣」給需要的孩子，企業持續落實社會責任感到欽佩。
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