日式知名品牌捐發熱衣 新北逾5000名偏鄉學童受惠

冷氣團一波接一波，台灣UNIQLO針對偏鄉及弱勢學子發起「發熱衣送暖行動」，捐出5343件發熱衣、運送至新北逾50所偏鄉中小學、慈善機構，超過5000名學童受惠。

新北市教育局說，台灣UNIQLO與台灣採印協會合作，暖心致贈中泰國小及38所偏鄉國中小學校、18間課輔兒童關懷機構2414件，及轉贈新北學校實物銀行2929件發熱衣，提供弱勢家庭學生申請，共逾5000名學童受惠。

學生輔導諮商中心主任施青珍表示，發熱衣對許多經濟弱勢的孩子來說，只是廣告上的名詞，他們無法觸摸、想像，更不用說穿上感受發熱衣的保暖度，藉由台灣UNIQLO的愛心捐贈，輔諮中心「實物銀行」將溫暖的發熱衣送到經濟弱勢孩子手中，讓冬天不再寒冷。