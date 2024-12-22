蔣萬安韌性城市 自來水漏水率降至10.3%省1825萬噸

台北市長蔣萬安上任將兩周年，打造韌性城市，北水處推動防災減漏提升供水韌性包括健全管網、改善高地供水、型塑水園區四季主題活動等。北水處轄區漏水率已由2022年底的11.2%，降至今年底10.31%，2年配水量累計節省1825萬噸。

另為保障偏遠高地居民用水權益，鼓勵尚未接水住戶申辦接水，去年至今年間已完成北投區湖田里小油坑橋周邊、文山區指南里及政大里、內湖區大湖里、士林區平等里平菁街28巷口至100號附近以及仰德大道2段2巷等無自來水改善，累計有195戶接水。

北水處表示，在市長蔣萬安支持下，北水處打造更好更穩定的自來水系統來因應地震風險、極端氣候等挑戰。今年6月翡翠原水管通水啟用後，於凱米、山陀兒及康芮颱風來襲期間，共取用1294萬噸翡翠水庫低濁度原水，大幅降低淨水處理的成本及時間，以穩定的「質」與「量」供應台北好水給大台北地區。

另外，去年也將北市4座總輸水量高達每日270萬噸的主要水管橋，進行耐震韌性全面提升，目前皆已具備6級耐震強度。

至於為保障本市偏遠高地區居民用水權益與鼓勵尚未接水住戶申辦接水，北市去年已將每戶改善經費上限由60萬元調高為90萬元、今年再減收用戶新設給水外線工程費50%。

改善高地供水部份，預計明年至2026年，將陸續完成北投區珠海路、燒庚寮，中山區北安里劍南山，士林區溪山里、平等里與東山社區等高地區之自來水供水；系統性進行設施整備，強化取水、淨水、供水備援備載能力，並增設北市防災水井、強化災害緊急供水系統，以提高供水韌性及應變能力。

北水處也推動水園區新天地計畫，預計2026年啟用公館多目標綜合大樓，新建置監控、資訊暨客服三大中心，提升服務效能與強化防災應變，並增建商辦大樓將引進上班族及商場，附設台北文學館、好水故事館與景觀綠地廣場，提供民眾文化、教育與休閒場所，為公館注入新活力、促進地區發展。

至於型塑水園區「四季主題活動」，北水處除了原有的夏季台北親水節與冬季公館聖誕季，再增加春天嘻研Cypher大賞活動、秋天秋OUT音樂節，透過公私協力擴大為四季主題活動，服務不同客群並帶動公館商圈整體效益。