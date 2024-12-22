閒置車站用地變更成公園 北大「草地公園」排除積水後亮麗現身

新北三峽北大特區「草地公園」是閒置的車站用地，且積水問題頻繁，新北工務局表示，經新工處改造後，變身為以綠美化為主軸的自然景觀公園，結合景觀與休憩設施營造友善步行空間，改善面積近5000平方公尺，目前已開放使用。

工務局長馮兆麟指出，三峽北大特區「草地公園」位於三峽區學成路及大義路交叉口，過去附近遇雨積水問題頻繁，為改善民眾休憩品質及提升休閒需求，新工處從9月啟動公園改善工程，工程總經費約1300萬元，改造過程中不僅保留既有喬木，還增設林蔭休憩區、體健區及草坪植栽區，讓民眾無論是休閒放鬆還是運動健身，都能享受綠意盎然的休憩空間。

新工處長簡必琦說明，考量周邊為高密度住宅區，園區規畫以景觀與休憩氛圍為核心，新增三組體健設施、一組搖搖椅及多座抿石子座椅，滿足民眾多元的休閒需求，同時為改善周遭人行道積水問題，重新規畫公園排水系統，並採用噴花地坪設計，與周邊公車站牌及YouBike微笑單車租借站銜接，為民眾提供便捷舒適的步行環境。