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2025小提燈回來了！蔣萬安取消柯文哲政策 明年燈節恢復發放

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市前市長柯文哲於2019年起，受理民間提案取消發放燈節小提燈，讓不少家長、小朋友失望，市長蔣萬安上任後今年研考會重新做民調，超過7成民眾支持，2025台北燈節將重新發放。 圖／聯合報系資料照
台北市前市長柯文哲於2019年起，受理民間提案取消發放燈節小提燈，讓不少家長、小朋友失望，市長蔣萬安上任後今年研考會重新做民調，超過7成民眾支持，2025台北燈節將重新發放。 圖／聯合報系資料照

每年元宵節各縣市政府都會發放免費小提燈，但台北市前市長柯文哲於2019年起，受理民間提案取消發放小提燈，讓不少家長、小朋友怨聲載道，市長蔣萬安上任後議員建議應重新發放，市府今年重做民調超過七成以上民眾贊成恢復發放，觀傳局表示，2025台北燈節規畫發放10萬盞小提燈，目前正規畫設計中。

過去每到燈節各縣市出都會舉辦燈節活動，並發放當年生肖的特色小提燈提供給民眾同樂，然而台北市2018年有民眾發起「不要再發放小提燈」i-Voting投票，認為環保意識抬頭不應再發放，超過1萬人贊成，最終提案通過，柯市府於2019年燈節活動後，不再製作發放小提燈。

不過，該政策也讓不少家長、小朋友相當失望，認為元宵節拿燈籠是應景，也是傳統民俗重要一環，蔣市府上任後第一年仍維持不發放，議員認為應研議重新發放，市府研考會做民意調查後，有超過5成民眾贊成恢復發小提燈，若是採環保材質，更有超過7成贊成發放，觀傳局評估後也拍板，明年編列200萬元預算設計及製作小提燈。

觀傳局指出，2025台北燈節規畫發放10萬盞小提燈，並以「可重複再利用」為設計方向，由國際級燈藝師洪新富設計，其中5萬盞由市府預算編列費用200萬元設計及製作，剩餘5萬盞則洽談宮廟合作或民間贊助製作，目前仍在設計討論階段，將發送給國外貴賓、現場民眾、贊助單位及弱勢團體。

議員王欣儀表示，今年過年許多市民向她反映，元宵節提著燈籠走街串巷，是過節一大樂趣，卻無法排隊領取燈籠少了儀式感，讓過節氣氛大打折扣，明年重新發放，設計應兼顧環保與實用性，採用簡單且友善環境素材，同時在電池使用與回收機制上，可與超商等通路合作，推動永續節慶文化。

王欣儀建議，未來小提燈設計要融入傳統與創意的元素，更可以引入民間企業或團體參與設計、製作，與市府聯名燈籠發放，成為台北燈節活動中別具特色的亮點。

元宵節 議員

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