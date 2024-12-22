蔣萬安當月老..北市單身聯誼報名錄取僅1成多配對率5成

北市每年多場公辦單身聯誼活動，不過議員發現，單身聯誼需求多，但報名率取率卻超低。以今年民政局舉辦37場聯誼活動為例，報名8440人，錄取率僅18%；區公所辦理的33場，報名8608人，錄取率也僅17%。民政局表示，明年將增加錄取名額。

年輕人不婚不生多，為協助單身民眾找另外一半，市府每年都會舉辦相當多場單身聯誼活動，不過議員曾獻瑩除質疑報名錄取率過低，北市公辦聯誼供不應求外，還欠缺系統化、高效能的配對機制，建議市府參考日本實名制結合AI技術的模式，透過戶政資料幫單身民眾初步把關，並善用大數據提升配對效率。

民政局表示，為提高單身民眾報名的錄取率，今年單身聯誼報名名額1400人次，明年將增加600人次，提高民眾報名的錄取率。目前定義只要是對對方有好感，想要進一步認識，就算配對成功，這幾年不管民政局、或區公所舉辦的聯誼活動，配對率都有達五成以上。至於後續有沒有交往、或走入婚姻，也都會追蹤，例如今年上半年的聯誼活動，目前已得知有一對結婚。

北市議會民政委員會近日審查各區公所單身聯誼活動預算，曾獻瑩指出，現行各行政區每年30萬元的預算過於零碎，難以達成長期效果，而日本實名制結合AI配對的經驗值得參考，北市府可進一步匯集資源建立系統化配對機制，透過戶政資料可驗證聯誼參加者的單身資格、更可結合AI技術、大數據分析進行精準配對，協助民眾找到對象。

曾獻瑩說，現有的單身聯誼可透過跨區合作提升活動規模，並對辦理成效良好的區公所設立獎勵機制、以激勵創新。此外，民政局應與企業合作、建立平台，透過政策鼓勵企業辦理聯誼，除了企業分擔經費減輕公部門負擔，更可擴大量能，幫助更多年輕人找到適婚對象。

曾獻瑩認為，台灣有配偶婦女的生育率已達1.525、換言之有配偶婦女平均生1.5個孩子，然而台灣總體生育率卻只有0.84，顯示生育獎勵政策對已婚家庭幫助有限，效益遞減，重點應解決適婚人口婚配問題，才能有效改善出生率。

議員陳宥丞也質疑單身聯誼成效，尤其南港區公所辦聯誼，每場參加人數30至60人不等，配對成功竟高達10組，「世界各國的單身聯誼裡算是冠軍了吧！」是否配對成功的定義不同，要求市府加強後續成效評估。

北市民政局長陳永德表示，北市府會持續鼓勵單身聯誼活動，如果報名人數多，也會提高場次，並且也鼓勵北市府各局處辦單身聯誼，比如捷運公司內部就有15至20對結婚。另外，不只民政局，各區公所其實歷年來一直都在辦，結合各區的特色。