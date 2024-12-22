板橋空品區將上路 AI科技揪違規

新北空品管制區「雙子星空氣品質維護區」明年元旦上路，擴大至捷運府中站與新埔站間，透過AI科技管制出廠3年以上柴油大客貨車、出廠滿5年以上的燃油機車與柴油引擎施工機具等，違者最高可開罰6萬元以下罰鍰。

新北環保局指出，新板特區所在區域周邊人口密度較高，且包含多所學校，該區域商業活動盛行，現已成為新北市的主要商圈之一，每年柴油車輛流量達700萬輛，機車流量更是全國最高。

第一期板橋公車站與板橋轉運站雙站管制範圍，擴大後面積成長50倍。原先雙站管制區只針對柴油大客車，這次擴大納入出廠3年以上柴油大客貨車、分階段柴油小貨車、出廠滿5年以上的燃油機車，以及柴油引擎施工機具。

柴油小貨車將按出廠年份分三階段納管，第一階段是自明年1月1日起，管制2006年9月30日前出廠的柴油小貨車。柴油引擎施工機具須取得有效期限內的清潔排放自主管理標章，如上述未符合規定的車輛將依空氣汙法處以罰鍰，並要求限期改善。

中華民國全國駕駛員職業總工會祕書長黃淑惠說，小型貨車的馬力需求，目前仍是以柴油車為最大宗，目前四期與五期車輛愈來愈多，一、二期車輛已經很少，但不敢說沒有，若要換車，成本在雇主不在司機，透過分階段實施，會有充分時間汰換。