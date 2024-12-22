新北交通罰單收46億 挨批道路品質未提升

新北市轄內車輛今年因增加大量科技執法，至今年底預計將開430萬張罰單，總罰金高達46億餘元。議員認為，新北市罰金歲入預算年年增高，但道路品質卻未提升，將警察局及裁決處明年編列的30億歲入預算刪減1.5億元，附帶決議為審慎評估科技執法地點，才通過。

新北每年開出約4百萬張罰單，其中汽、機車違規前五名包括因汽車行駛於應繳費公路經催繳不依規定繳費、在道路收費停車處所停車經催繳不依規定繳費、在禁止臨時停車處所停車、駕駛人未依規定使用方向燈及轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示等違反道交條例被開罰單，前五項已占違規比例47%。

明年新北警局罰金編列歲入預算約19億元、裁決處歲入預算約11億元，議員黃淑君認為，兩單位對於罰單較去年增編2.6億元，卻未能有效降低違規案件數、也無助改善道路設施，動議刪除1.5億元，後以附帶決議要求警局審慎評估科技執法地點，以宣導代替舉發，並要求交通局與警察局定期協商交通設施改善。

裁決處表示，今年設籍新北車輛罰單舉發件數約430萬件、金額為46.29億元，因今年6月30日修法限縮民眾檢舉項目從59項降低至51項，因此預估明年違規舉發件數將從430萬件減少至418萬件。但交通部目前研擬修法針對無照駕駛及假牌照等重大違規提高罰鍰金額至最高3萬6千元，若修法完成並實施後，預估明年違規舉發金額將較今年增加。