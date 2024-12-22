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防黃牛 蔣萬安祭場租優惠推實名制

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
黃牛橫行，議員直言應回歸源頭鼓勵售票單位落實實名制，北市文化局表示，日前府級已開會討論，初步規畫擬先從小巨蛋試辦，將提供場地優惠等方式鼓勵業者採實名制。圖／聯合報系資料照
黃牛橫行，議員直言應回歸源頭鼓勵售票單位落實實名制，北市文化局表示，日前府級已開會討論，初步規畫擬先從小巨蛋試辦，將提供場地優惠等方式鼓勵業者採實名制。圖／聯合報系資料照

天王周杰倫首登台北大巨蛋連唱4天，黃牛票猖獗，台北市長蔣萬安祭出遏止黃牛解方，力推實名制，已規畫申辦演唱會的主辦方，未來若願意用實名制或抽籤制，將給場租優惠，提供誘因，會以台北小巨蛋當示範點。

議員陳宥丞指出，文創法可處黃牛10至50倍罰緩等，卻是「檢舉門檻高、成案比例低」，調閱北市1805件檢舉案，1021件、57%不成案，784件、43%成案僅24件開罰。

陳宥丞說，周杰倫、張學友演唱會均是搶票且無實名制，黃牛票檢舉分別有331件、132件，宇多田光、劉德華祭出抽票且實名制，黃牛票檢舉僅2案、8案，唯有實名制和抽票制，才能將黃牛、詐騙的機率壓到最低，另建議參考日本抽票制，可從台北小巨蛋、北流逐步推動，還不用等中央修法。

議員王欣儀關切，北市府編列預算500萬元處理消費爭議與防治黃牛票，未來有無實名制等具體作為？是否會增加哪些售票成本。

文化局長蔡詩萍回應，蔣市長有指示，也已開府級跨局處會議，確定朝實名制來推動，並以小巨蛋為示範據點；實名制成效在劉德華演唱會最為明顯，預期黃牛裁罰的行政作業會相對減少，降低市府許多機會成本。

蔡詩萍說，目前研議2個方式，一是每個檔期會有數家主辦單位來搶，若採實名制，評選將會優先審議，二是鑒於驗票等人力成本增加，將給場租一定優惠，加上文化部實名制補助，誘因會更大，至於抽籤制，則由主辦方決定。

文化局表示，為有效防治黃牛票，明年首度在「流行音樂產業推動及輔導計劃」新增「藝文消費爭議及黃牛票券防治」項目500萬元，包含處理消費爭議及黃牛票券行政調查、處分、救濟等行政作業及人力約300萬元，以及法律諮詢及意見分析、研擬服務200萬元。

實名制 黃牛

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