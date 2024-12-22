行善數十年被騙 阿川師不改初衷

新北平溪熱心聞人廚師楊詹桂「阿川師」，數十年來常資助沒錢買車票者，去年遇到自稱妻子患病、皮包不見的彭姓男子，借他5千元，未料是詐騙，法官依詐欺罪判彭3月徒刑。不過，阿川師仍深信「黑暗中也要有亮光」，會繼續助人為樂。

年約7旬的阿川師有嶺腳車站守護者之稱，數十年來都在嶺腳車站幫忙遊客通行，熱心公益的他說，擔心火車過近有危險，他會協助老人、小孩安全過鐵道、車站，也會幫忙丟錢、不見車票或弱勢者付車資，他也幫忙介紹文史、旅遊景點，多年前，還曾有一次化解火車差點撞到人的危機。

基隆地院判決指出，阿川師去年2月在平溪線嶺腳火車站時，遇到彭男（62歲）以假名求助，佯稱皮包遺失沒錢可搭火車回台東、妻子急需購買氣喘藥物，借他5千元，彭表明隔天就會還，沒想到就此消失，法官認定彭濫用他人愛心。

阿川師回憶，對方當時以皮包遺失，沒錢搭車回台東，後來又說妻子氣喘病發作，急需買藥回去，但身上沒有錢，看他心急如焚又表現很愛妻，才借錢解決他燃眉之急，因表明隔天還，也就沒有起疑。後來打對方留的手機都沒有人接，他才報案，警方從監視器影像追查，才發現他用假名，朋友笑他「好心被雷親」。

阿川師感嘆，詐騙風氣吹到偏鄉，騙人造成信任崩解，但人和人要有互信，騙子只是少數，人都有困難時候，還是要有好心人伸援，不會改變他熱心助人的熱忱。