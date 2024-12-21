新北耶誕平安夜今晚登場 侯友宜與萬人同唱詩歌

新北市耶誕平安晚會今晚在市民廣場舉行，市長侯友宜與各教會牧長、詩歌班一同向新北市民報佳音唱詩歌。台上耶誕歌曲接力演唱、搭配周邊的絢爛燈飾，現場洋溢著濃厚的耶誕氣氛，吸引超過萬名民眾到場參與。

侯友宜表示，平安夜是教友與家人團聚的重要時刻，大家在歡樂、溫馨的氣氛下，一起期待耶誕節的到來。板橋福音堂等各教會13年來與市府共同舉辦耶誕平安晚會，不僅將宗教力量化為具體行動，關懷弱勢、傳遞正能量，也透過歌唱表演、園遊會分享節慶喜悅，每年都吸引許多市民朋友齊聚在市民廣場報佳音，是具有代表性耶誕節活動。

板橋福音堂張復民牧師表示，今年愛心園遊會有超過30個攤位，除了各種中西式美食、跳蚤市場及彈珠台等遊戲攤位，也有廣受好評的福音解籤，由牧師透過聖經金句為民眾解迷津，讓心靈安定，也期盼在新的一年找到新的方向，而現場所有攤位的盈餘都將捐作公益使用。

此外，今年配合歡樂耶誕城魔幻的主題，百人大合唱詩歌也以天使裝扮作為呼應，向市民傳遞福音。

民政局長林耀長表示，晚會現場市府員工也特別裝扮成天使、耶誕老公公現身發糖果，在現場散播平安夜喜樂的幸福氣息，跟大家一起分享佳節喜悅。