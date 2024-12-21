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U幣轉悠遊卡儲值設限挨批擾民 北市：調高額度

中央社／ 台北21日電

議員指出，北市府推U幣轉悠遊卡的儲值金，因每天有額度限制，有市民前往運動中心加值卻撲空，淪為擾民政策。體育局今天表示，已調高加值額度，此經驗將納入後續精進作法。

國民黨台北市議員張斯綱透過質詢資料指出，台北市政府推出「U-Sport臺北樂運動計畫」，吸引約10萬餘名市民加入會員，集點範圍從12座公營運動中心擴增至全市238家公民營運動場館。

他說，U幣轉換成悠遊卡儲值金的每天額度限制，引發民眾不便，許多市民一早前往運動中心準備加值卻撲空，政策擾民且造成民怨。

張斯綱指出，因今年度累積的U幣可使用至12月31日止，許多市民趕到運動中心要把U幣轉換為儲值金，但各場館每天儲值上限僅為新台幣5萬元，導致不少民眾無法如願加值。

他說，有市民清晨6時許趕到運動中心卻撲空無法加值，還被告知名額已滿。針對此問題，不少民眾質疑是否市府推出只看得到卻吃不到的政策。

張斯綱表示，台北市體育局推動U幣轉換悠遊卡加值金的立意良善，卻因設計不良淪為擾民政策，非常可惜，因許多市民有此反映，意味此政策仍有改進空間。

他說，要求體育局加強督促合作場館在U幣抵扣金消費時開立發票，並研議取消U幣轉換悠遊卡儲值金的每天額度限制，才能讓市民順暢享受運動福利，進而打造友善便利的運動環境。

對此，台北市體育局回應指出，因U幣兌換至今年底止，造成短期湧入較多使用者兌換，接獲民眾反映後，12月6日已把各運動中心的悠遊卡加值額度，調高至15萬元以上，已能滿足所有會員的兌換加值需求，且會把此次經驗納入明年精進作為，持續提升U-Sport使用體驗。

北市府 悠遊卡 運動

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