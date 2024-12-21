新店工業區違法視聽歌唱場所 公安小組：斷水電處分

照片取自新北市政府

新北市新店區違規卡拉OK業者夜夜笙歌、違法亂紀、屢罰不改，新北市政府公共安全聯合稽查小組出動，將位於新店區中正路上該工業區經營視聽歌唱場所斷水斷電。本案業者雖有辦理商業登記，但經營的行業不符工業區土地使用規定，且多次遭民眾檢舉，近3年多次查獲違規，裁罰金額累計高達54萬餘元，新北市府公共安全聯合稽查小組依都市計畫法第79條規定處以罰緩，併同執行斷水及斷電處分鐵腕執法，有效遏阻不肖業者繼續違法經營使用。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，工業區應符合產業使用，在選擇營業地址前務必確認土地使用分區，避免觸犯都市計畫法規相關規定，土地或建物所有權人也應善盡管理人之法律義務，共同維護土地使用秩序。

城鄉發展局開發管理科科長張記恩呼籲，業者勿持僥倖心態，應合法經營及使用，市府會持續清查此類違規行為，並由公共安全聯合稽查小組持續不定期稽查取締，凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為，確實地執行公權力。

聚傳媒