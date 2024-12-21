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恢復新莊溝溪自然生態 潭底溝將加強管制上游廢污水

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為新北市政府提供

為改善新莊潭底溝排水不順等情形，新北市水利局從113年9月開始進行河道清淤與整理作業，以加速排水，減少異味程度。市長侯友宜20日前往視察河道環境後肯定初步整治成效，並表示將持續推動改善工程，同時加強管制上游廢污水排放，從源頭管理提升河水品質，恢復潭底溝自然生態，提升在地民眾居住品質。

侯友宜指出，潭底溝因上游排放廢污水及渠底坡度問題，易造成潭底溝與塔寮坑溪匯流處淤積、排水不順衍生異味等問題，市府團隊今年9月開始清除匯流處淤積、整理閘門下游鼎塊及設置臨時抽水機，初步取得整治成效。未來將持續推動改善工程，包括在潭底溝龍安橋至抽水站間施作子溝，並在閘門處新設抽水站。

此外，侯友宜強調市府從源頭管理，由跨局處合作強化監測系統，有效管制上游工廠排放廢污水情形，並積極輔導肉品市場裝置廢污水處理系統，全面改善河水品質，恢復潭底溝自然生態，讓在地民眾享受綠色生活的樂趣。

水利局說明，市府透過「新北市河川流域治理平台」整合水利、環保及其他局處，聯合加強稽查污水偷排及輔導業者，努力推動環境營造。目前潭底溝河道整理工作已階段性完成，未來將持續推動改善工程，其中第1標工程已在今年10月31日申報開工，預計在潭底溝龍安橋至抽水站施作972公尺的子溝，並在現有閘門位置新設3台5cms機組的抽水站。第2標則為原抽水站改建，目前正積極爭取國土署經費。

聚傳媒

侯友宜 污水

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