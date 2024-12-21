新北罰單今年開出46億 明年估罰單減少、罰金增加

新北市轄內車輛今年因增加大量科技執法，至今年底預計共將開出430萬張罰單，總罰金高達46億餘元，而由於今年6月修法限縮民眾檢舉項目、交通部預計修法針對無照駕駛及偽牌照等重大違規提高罰鍰金額至最高3萬6千元，裁決處估計明年將開出418萬張罰單、罰金增加4百萬元。

新北市每年開出約4百萬張罰單，其中汽、機車違規前五名包括因汽車行駛於應繳費公路經催繳不依規定繳費、在道路收費停車處所停車經催繳不依規定繳費、在禁止臨時停車處所停車、駕駛人未依規定使用方向燈及轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示等違反道交條例被開罰單，前五項已占違規比例47%，今年預估總罰金將高達46億餘元。

而部分罰單開出後車主未繳納，新北市交通局今年因此編列2千2百萬元開立裁決書，明年預計將開出86萬張清理積案，預算作為掛號書信使用，裁決書送達逾期仍未繳納將強制執行，並主要以重大違規優先移送，預估明年將收回積案罰金14億元，其中酒後駕車預計移送570件、收回金額5600萬元，無照駕駛預計移送1萬1千件、收回金額2.6億元，不禮讓行人預計移送1400件、收回金額487萬元。

明年新北警局發今編列歲入預算約19億元、裁決處歲入預算約11億元，議員黃淑君認為兩單位對於罰單較去年增編2.6億元，卻未能有效降低違規案件數、也無助改善道路設施，動議刪除1.5億元，後以附帶決議要求警局審慎評估科技執法地點，以宣導代替舉發，並要求交通局與警察局定期協商交通設施改善。

裁決處表示，今年設籍新北車輛罰單舉發件數約430萬件、金額為46.29億元，因今年6月30日修法限縮民眾檢舉項目從59項降低至51項，因此預估明年違規舉發件數將從430萬件減少至418萬件。但交通部目前研擬修法針對無照駕駛及假牌照等重大違規提高罰鍰金額至最高3萬6千元，若修法完成並實施後，預估明年違規舉發金額將較今年增加4百萬元至46.33億元。