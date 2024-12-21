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東湖市場水果攤賣「廚餘級」爛水果？業者稱誤拿NG水果

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
有民眾向北市法務局檢舉，東湖市場有一攤水果攤販賣廚餘級爛水果，消保官前往稽查。圖／北市法務局提供
有民眾向北市法務局檢舉，東湖市場有一攤水果攤販賣廚餘級爛水果，消保官前往稽查。圖／北市法務局提供

有民眾向北市法務局檢舉，日前東湖市場有一攤水果攤，水果裝盤陳列以盤計價，顧客表明購買時裝袋給顧客，但回家後發現整袋幾乎是廚餘級爛果，懷疑遭店家用調包等不明手法欺瞞。北市消保官今前往稽查，攤主稱是當時誤拿一袋NG蘋果給消費者，事後消費者來反應時，已經退費並跟消費者道歉。

北市消保官潘宏政表示，日前有民眾檢舉，內湖區五分街某水果商販，涉販售過期腐敗水果，北市政府市場處、衛生局、環保局及法務局消保官等，上午無預警至案發水果攤進行稽查，攤主說，當日消費者購買正常蘋果，但現場有好幾個袋子，誤拿一袋NG蘋果給消費者，事後消費者來反應時，已經退費並跟對方道歉。

法務局指出，稽查後已要求業者將NG水果與正常水果之陳列作明顯區隔，已有重大明顯瑕疵的水果，不要去販售，避免衍生消費爭議。衛生局對於現場陳列水果的保麗龍不潔，現場開立限改單命業者限期改善。日後對有爭議的攤商，會作不定期稽查，以維護消費者權益。

有民眾向北市法務局檢舉，東湖市場有一攤水果攤販賣廚餘級爛水果，消保官前往稽查。圖／北市法務局提供
有民眾向北市法務局檢舉，東湖市場有一攤水果攤販賣廚餘級爛水果，消保官前往稽查。圖／北市法務局提供
有民眾向北市法務局檢舉，東湖市場有一攤水果攤販賣廚餘級爛水果，消保官前往稽查。圖／北市法務局提供
有民眾向北市法務局檢舉，東湖市場有一攤水果攤販賣廚餘級爛水果，消保官前往稽查。圖／北市法務局提供

北市 水果 消費者

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