東湖市場水果攤賣「廚餘級」爛水果？業者稱誤拿NG水果

有民眾向北市法務局檢舉，日前東湖市場有一攤水果攤，水果裝盤陳列以盤計價，顧客表明購買時裝袋給顧客，但回家後發現整袋幾乎是廚餘級爛果，懷疑遭店家用調包等不明手法欺瞞。北市消保官今前往稽查，攤主稱是當時誤拿一袋NG蘋果給消費者，事後消費者來反應時，已經退費並跟消費者道歉。

北市消保官潘宏政表示，日前有民眾檢舉，內湖區五分街某水果商販，涉販售過期腐敗水果，北市政府市場處、衛生局、環保局及法務局消保官等，上午無預警至案發水果攤進行稽查，攤主說，當日消費者購買正常蘋果，但現場有好幾個袋子，誤拿一袋NG蘋果給消費者，事後消費者來反應時，已經退費並跟對方道歉。