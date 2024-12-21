獨／好心掏5千助人被騙 平溪熱心聞人阿川師：熱忱不變只是更小心

新北市平溪熱心聞人楊姓「阿川師」，去年2月在台鐵平溪線嶺腳火車站時，遇到彭姓男子以假名求助，佯稱皮包遺失沒錢可搭火車回台東，還有妻子氣急需購買氣喘藥物，阿川師好心借5千元給他，彭表明隔天就會還，沒想到就此消失。法官批彭濫用他人愛心，依詐欺罪判刑3月。「阿川師」說，別人笑他傻，但他不會改變熱心助人的熱忱。

基隆地院判決書指出，去年2月21日上午，彭男（62歲）佯稱缺錢，以詐術向阿川師詐得5千元，破壞人際互信、濫用他人同情、愛心，使被害人蒙受金錢損失，判處有期徒刑3月，可易科罰金，犯罪所得要查扣、追繳。

法官說，彭男謊稱皮包遺失及妻子發病，行為已構成刑法詐欺罪，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

「阿川師」 在平溪區菁桐老街的靜安路二段開代客料理、美食外帶店，平時很多外地迷路的遊客會求助，他住嶺腳車站附近，是在地人都認識的熱心聞人，很多外地遊客到嶺腳車站常會迷路，他常協助外地遊客搭車、旅遊指引等。

阿川師今天受訪說，去年2月21日上午，他在嶺腳火車站遇到一名自稱姓林的男子，徬徨無助地向他求助，林男表示要來嶺腳買房子，但是剛好皮包遺失，沒有錢可以搭火車回台東，希望可以借錢，阿川師看林男說得很急切就借了3千元給他，林男保證隔天就會寄還，還留手機號碼。

後來林男又接到一通電話，告知阿川師是妻子打來的，說他妻子因為氣喘病發作，急需買氣喘藥回去，但身上沒有錢，阿川師看他對妻子的病很心急，於是再掏2千元給他，總共借了5千元希望解他的燃眉之急，對方很是感動，表示遇到好心人。

阿川師說，沒想到隔天打對方留的電話都沒有人接，過了多天也都沒消沒息，他向瑞芳警分局報案，透過監視器影像追查，才發現他用假名，真名是彭姓男子，警方傳喚到案後依詐欺罪送辦，但至今仍未還錢。

阿川師表示，他平時都很熱心幫忙遊客，會一次掏5千元幫忙陌生人，是看對方心急如焚，沒想到遇到騙子，雖然友人笑他，但他不會改變熱心助人的熱忱，但以後會更小心一些，騙子只是少數，很多人有困難，還是要有人伸出援手，他熱心助人的想法不會改變。