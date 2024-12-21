經不起康芮颱風摧殘 新北25棵珍貴樹木連根拔起全移除

11月初康芮颱風襲台，造成新北多處樹木傾倒，其中共有25棵珍貴樹木主幹折斷或連根拔起傾倒，包含白千層、印度橡膠樹、楓香等，經樹保委員評估扶正後存活率低，全數移除，另景觀處發現，近年發現珍貴樹木染褐根病數量增加，將增加巡檢次數並集中觀察疫區。

新北景觀處統計，此次受到康芮颱風風災影響，共25株珍貴樹木受損，景觀處獲報後，將搶災復原團隊所回報的現場照片，提供樹保委員邀集專家學者健檢評估，經評估樹木根系受損嚴重、扶正後存活率低、棲地空間狹小機具無法進入作業無法復原等，因有危及公安之虞，全數移除。

景觀處說明，若倒伏樹木樹種不屬於珍貴樹木如榕樹，也不具有地方歷史意義，加上有公安問題，就是直接移除，這些無法救治的樹木，會先移動至集中地點，通常是進焚化廠，或由處理事業廢棄物單位協助處理。

景觀處表示，列管的珍貴樹木，每年都會安排健檢、修剪及應力波檢測等維養護作業。但被稱為樹癌的褐根病隨時都可能發生，且近年發現，珍貴樹木褐根病疫情查報數量增加，將藉由改善巡檢表格，提高巡檢效率，將資源集中於褐根病疫區及需長期監測的樹木，每年1次巡檢提高至2次，及早預防倒伏及病蟲害防治；若經專業廠商回報樹木生長異常或染病蟲害等情形，將再邀集專家學者健檢，重複檢視評估並研議救治或其他處置方案。

原本的樹移除走後，空位要怎麼辦？景觀處表示，通常會建議換植好一點的樹木，但生長期會比較久，例如樟樹等。通常感染褐根病的樹木，能成功康復的數量不多，雙北都一樣，且治療需要花費高昂成本。