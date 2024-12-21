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新店1.62公頃公保地新增354戶社宅 議員黃心華盼提升當地生活機能
為解決長期以來私有公保地問題，新北市城鄉局辦理各都市計畫區公設用地專案通盤檢討，其中新店公設專案通檢昨日於新北市都市計畫委員會審議通過，兩處1.62公頃土地變更為社福用地將新建社宅。議員黃心華表示過去城鄉局興建社宅對於停車空間等太過保守，盼興建社宅時了解當地需求，一併補足當地生活機能。
新北都委會昨審議通過新店兩處變更社福用地，城鄉局預計作為社宅使用，議員黃心華表示，社福用地興建社宅絕對不只居住功能，也需一併補強周遭生活機能。新北市府過去社宅規畫包括日照、托幼、商業設施等空間，帶來人潮及訪客，加上當地也有停車需求，過往社宅規劃的停車空間略嫌不足。
他說，新北社宅周邊輔助機能規劃沒有很到位，新增社福用地是好事也樂觀其成，但社宅要成為周遭鄰里的策略夥伴，希望社宅興建時將當地不足設施一併補強，希望城鄉局辦理社宅時不要只遵守中央基本底線，要了解地方居民需求，透過社宅興建讓周邊社區公益建設一併到位。
新北市城鄉局長黃國峰表示，新店公設專案通檢第一階段案共計檢討7處公設用地，跳脫以往僅作公保地解編作業模式，盤點區內具可行性土地規劃興辦社宅，將其中2處公設用地變更作社宅使用。
計畫審議科科長許仁成指出，本次共計檢討1.62公頃土地，其中將位於永安街北側的機關用地及建國路的停車場變更為社福用地，將增添354戶社宅，合計新店區已完工及興建規劃中社宅達5487戶。本案於昨天經新北市都委員會審議通過，將續提內政部都市計畫委員會審議。
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