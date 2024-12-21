新店1.62公頃公保地新增354戶社宅 議員黃心華盼提升當地生活機能

為解決長期以來私有公保地問題，新北市城鄉局辦理各都市計畫區公設用地專案通盤檢討，其中新店公設專案通檢昨日於新北市都市計畫委員會審議通過，兩處1.62公頃土地變更為社福用地將新建社宅。議員黃心華表示過去城鄉局興建社宅對於停車空間等太過保守，盼興建社宅時了解當地需求，一併補足當地生活機能。

新北都委會昨審議通過新店兩處變更社福用地，城鄉局預計作為社宅使用，議員黃心華表示，社福用地興建社宅絕對不只居住功能，也需一併補強周遭生活機能。新北市府過去社宅規畫包括日照、托幼、商業設施等空間，帶來人潮及訪客，加上當地也有停車需求，過往社宅規劃的停車空間略嫌不足。

他說，新北社宅周邊輔助機能規劃沒有很到位，新增社福用地是好事也樂觀其成，但社宅要成為周遭鄰里的策略夥伴，希望社宅興建時將當地不足設施一併補強，希望城鄉局辦理社宅時不要只遵守中央基本底線，要了解地方居民需求，透過社宅興建讓周邊社區公益建設一併到位。

新北市城鄉局長黃國峰表示，新店公設專案通檢第一階段案共計檢討7處公設用地，跳脫以往僅作公保地解編作業模式，盤點區內具可行性土地規劃興辦社宅，將其中2處公設用地變更作社宅使用。