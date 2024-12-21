板橋雙子星空品區明年上路 不合格燃油機車駛入將挨罰

新北市空品管制區「雙子星空氣品質維護區」明年元旦上路，擴大至捷運府中站與新埔站間，透過AI科技管制出廠三年以上柴油大客貨車、出廠滿5年以上的燃油機車與柴油引擎施工機具，並分階段管理柴油小貨車，沒有排煙檢驗合格與排氣定期檢驗車輛，違者最高可開罰500元以上、6萬元以下罰鍰。

新北市環保局指出，新板特區所在區域周邊人口密度較高，且包含多所學校，該區域商業活動盛行，現已成為新北市的主要商圈之一，每年柴油車輛流量達700萬輛，機車流量更是全國最高。

環保局表示，雙子星空品管制區將管制範圍延伸從府中到新埔捷運站之間的區域，與第一期的板橋公車站與板橋轉運站雙站管制範圍，面積成長50倍。

原先雙站管制區，只針對柴油大客車，這次擴大納入出廠三年以上柴油大客貨車、分階段柴油小貨車、出廠滿五年以上的燃油機車，以及柴油引擎施工機具。

雙子星範圍是人口密集區，物流業興盛，在案件報到環境部審查時，為降低對業者的衝擊，參考環境部審查時建議，將柴油小貨車，將按出廠年份分三階段納管，第一階段是自明年1月1日起，管制民國95年9月30日前出廠的柴油小貨車。

第二階段則是從民國116年1月1日起，納管100年12月31日前出廠的柴油小貨車； 第三階段自民國118年1月1日起，納管所有期別的柴油小貨車。

環保局說，柴油引擎施工機具須取得有效期限內的清潔排放自主管理標章，如上述未符合規定的車輛將依空氣汙法處以罰鍰，並要求限期予以改善。

環保局指出，民國112年3月1日上路的西濱海岸空氣品質維護區，已管制全期別大型柴油車輛及港區內船舶，範圍內每年車流量高達700萬輛，初步的管制成效評估，一至三期車減少約15%，六汽期車增加約50%，PM2.5推估減量24.8噸/年、NOx減量493.2噸/年。

台北港區內持續推動船舶減速行駛，統計至10月減速艘次達6464艘，合計減少排放量NOx共1452公噸、SOx共1238公噸；停泊船隻能源使用應優先使用岸電，統計至10月岸電使用達1萬1115小時，合計減少排放量NOx共148公噸、SOx共21公噸。

機車族黃太太說，新板特區車流量大，汽機車廢氣確實困擾，相關管制她保持正面態度，且機車出廠5年就要強制檢驗，現在有加油站還能掃車牌提醒驗車時間，樂觀其成。

中華民國全國駕駛員職業總工會祕書長黃淑惠說，小型貨車的馬力需求，目前仍是以柴油車為最大宗，目前四期與五期車輛愈來愈多，一、二期車輛已經很少，但不敢說沒有，若要換車，成本在雇主不在司機，透過分階段實施，會有充分時間汰換。