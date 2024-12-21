台北樂運動U幣轉換悠遊卡儲值金每日有限額 議員批擾民

台北市政府推動「U-Sport台北樂運動計畫， 吸引10多萬市民加入會員，台北市議員張斯綱指出，近來因U幣轉換成悠遊卡儲值金的每日額度限制，引發民怨，許多民眾一早就前往運動中心加值，不料卻每天撲空，已經造成擾民。體育局指出，民眾反映後已經將加值額度調高。

張斯綱指出，集點範圍從原12座公營運動中心，大幅擴增至全市238家公民營運動場館，但今年度累積的U幣可使用至113年12月31日，許多市民趕往運動中心將U幣轉換為儲值金，各場館每日儲值上限僅為5萬元，導致不少民眾無法如願。

有民眾指出，甚至清晨6點半趕到場館仍撲空，被告知當日名額已滿；體育局U-Sport官方臉書貼文更是湧入大量批評。張斯綱說，接獲很多民眾反映，質疑是否為看得到吃不到的福利，體育局推動U幣轉換悠遊卡加值金立意良善，卻因設計不良淪為擾民，非常可惜。

張斯綱指出，體育局應檢討並改進，包括加強督促合作場館於U幣抵扣金消費時開立發票，以及研議取消U幣轉換悠遊卡儲值金的每日額度限制，希望透過優化措施，讓市民能更順暢地享受運動福利，打造友善便利的運動環境。

北市體育局表示，因U幣兌換至年末屆期，短期湧入較多使用者兌換，體育局接獲民眾反映後，已將各運動中心的悠遊卡加值額度調高至15萬元以上，現已可滿足所有會員的兌換加值需求，另也將此次經驗納入明年精進作為中，持續提升U-Sport使用體驗。