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嘉市「信義區」封閉施工進度超前 新生路不廢道本月底通車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，去年8月全工區封閉施工，新生路自民族路至公明路段禁止通行逾1年，打開圍籬，主要道路新生路預計31日開放通車。記者魯永明／攝影
嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，去年8月全工區封閉施工，新生路自民族路至公明路段禁止通行逾1年，打開圍籬，主要道路新生路預計31日開放通車。記者魯永明／攝影

嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，2022年11月15日開工後，去年8月全工區封閉施工，新生路自民族路至公明路段禁止通行逾1年，目前工程進度超前，主要道路新生路，預計31日先行開放通車，因應過年返鄉車潮，疏解周邊交通亂象。

建國二村、復興新村2005年搬遷，市府都更招商8年流標3次，2021年改辦市地重劃，使用分區變更商業區5個地段共290筆土地，其中公有地8.5945公頃，分屬國防部政治作戰局、國有財產署、市府1萬1832平方公尺、嘉縣府31平方公尺，還有公、私共有土地及私有土地，私有土地有94名地主。

重劃工程經費4.22億元，工期700天，將眷村變更商業區，取得公園、廣場兼停車場及道路等公共設施，建眷村生活文化館，重劃區下方設置容量7138立方公尺大型地下滯洪池，規畫寬7公尺人行道，打造季節性花季繽紛城市廊道。

市長黃敏惠上月由工務處長蘇文崎等相關主管陪同，視察工地，工程範圍涵蓋啟明路、公明路、朝陽街及民國路，包括道路、排水、汙水、滯洪池、共通管道及景觀綠化等8項基礎設施，目前工程進度76.12%，超前原定目標71. 44%，整體工程預計2025年5月竣工，主要道路新生路31日先行開放通車。

封閉施工市地重劃區打開圍籬，新生路廠商鋪設柏油路面，讓在地居民及用路人期待早日開放通車；5月間，多位議員接獲市民反映，去年8月起新生路自公明路至民族路段，以及橫向中正路、光彩街、志航街等部分路段封閉，民眾繞道啟明路、民國路交通不便，詢問何時完工，傳出新生路併入市地重劃廢道不實傳言。

嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，去年8月全工區封閉施工，新生路自民族路至公明路段禁止通行逾1年，打開圍籬，主要道路新生路預計31日開放通車。記者魯永明／攝影
嘉市府辦理有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，去年8月全工區封閉施工，新生路自民族路至公明路段禁止通行逾1年，打開圍籬，主要道路新生路預計31日開放通車。記者魯永明／攝影

滯洪池 眷村 重劃區

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