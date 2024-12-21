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名山送春聯 法鼓山「有大願力」、靈鷲山「諸事共好」

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，各地講堂及分院都提供索取。圖／靈鷲山提供
靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，各地講堂及分院都提供索取。圖／靈鷲山提供

春節將屆，2025年是乙巳蛇年，法鼓山今天冬至起，全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送「有大願力」春聯，領取祝福，暖心迎新年。靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，鼓勵民眾在新的一年，脫胎換骨，各地講堂及分院都提供索取。

新北市法鼓山今年春聯主題寫的是「有大願力」，方丈和尚果暉法師說明，願是方向、目標；力是推動往目標、方向前進的力量。正如台灣的棒球隊獲得世界12強冠軍，隊員以精進不懈的精神，成功讓世界看見。期盼2025年共同發願、力行實踐，成為幸福大好年。

法鼓山表示，歡迎民眾到各分寺院參與歲末辭舊迎新，北投農禪寺跨年迎新12月31日及元旦早課(1月1日)、台北中山精舍歲末迎新祈福藥師法會12月29日至1月5日、桃園齋明別苑歲末祈福法會12月31日、台中寶雲寺元旦早課1月1日、高雄紫雲寺青年禪五1月1日至1月6日。

為迎接蛇年，新北市靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」春聯，鼓勵民眾在新的一年放下執著，追求和諧共好，傳遞新年脫胎換骨、邁向新境的美好祝福。蛇年春聯可至靈鷲山無生道場、聖山寺、寂光寺、各地講堂及分院、宜蘭喜互惠超市免費索取，數量有限，送完為止。

心道法師說，面對蛇年的曲折變化，每個人只要存好心，放下舊有的習氣與執著，做什麼事情都能為彼此共好而努力，諸事共好。

法鼓山今天冬至起，全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送「有大願力」春聯，領取祝福，暖心迎新年。圖／法鼓山提供
法鼓山今天冬至起，全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送「有大願力」春聯，領取祝福，暖心迎新年。圖／法鼓山提供
靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，各地講堂及分院都提供索取。圖／靈鷲山提供
靈鷲山開山住持心道法師親題墨寶「脫殼自在，諸事共好」，各地講堂及分院都提供索取。圖／靈鷲山提供
法鼓山今天冬至起，全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送「有大願力」春聯，領取祝福，暖心迎新年。圖／法鼓山提供
法鼓山今天冬至起，全台全聯福利中心及大潤發門市限量發送「有大願力」春聯，領取祝福，暖心迎新年。圖／法鼓山提供

春節 蛇年

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