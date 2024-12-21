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台2線鼻頭凌晨落石交通斷回堵數公里 已清完恢復雙向通行

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台2線鼻頭凌晨落石交通斷回堵數公里，目前已清完恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝
台2線鼻頭凌晨落石交通斷回堵數公里，目前已清完恢復雙向通行。記者游明煌／翻攝

新北市瑞芳區台2線83.5公里處，宜蘭往基隆方向，今天凌晨2時5分，因大雨邊坡落石坍方，造成雙向交通中斷，雙向車流回堵數公里，駕駛怨聲載道，不知為何半夜堵這麼嚴重，警方到場管制交通。公路局凌晨3時15分將坍塌土石清理完畢，恢復雙向通行，解除交通管制。

「濱海公路怎麼半夜堵成這樣，雙向都不通，回堵好幾公里。」今天凌晨有不少駕駛人在瑞芳大小事等社群貼文，很多砂石車被堵在車流後方，動彈不得，不知前方發生什麼事，頻頻留言詢問，都說等很久。

瑞芳警分局表示，今天凌晨2時5分，瑞芳區台2線83.5公里處，宜蘭往基隆方向，獲報交通中斷，鼻頭所員警到場處理，現場是邊坡落石坍方，占用雙向道路，交通中斷，分局員警在現場管制疏導交通，通報公路局基隆工務段派員清理。

基隆工務段搶修人員在凌晨2時45分到場清理，3時15分將坍塌土石清理完畢，現場恢復雙向通行，解除交通管制。

基隆 瑞芳

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