高架道路伸縮縫嚇人 新北警：台64快速路維修

中央社／ 新北20日電

台64快速道路中和路段晚間實施道路維修作業，有網友在社群網站貼出照片顯示伸縮縫空隙，地面落石並管制，嚇壞網友。警方晚間澄清，經查為申請通報的道路維修，並非突發災情。

有網友今晚在社群網站「脆」（Threads）貼出照片，顯示高架道路有一大空隙裂縫，地面也有許多落石，且有交通錐圍起來管制，並以文字寫上，懷疑「捷運環狀線裂開了嗎」。

因捷運環狀線在0403地震後，甫全線修復通車，全線恢復營運，貼文與照片引起重視與網友震驚。另有網友指出，照片並非捷運環狀線，而是快速道路。

消防局說，並未接獲災情通報。中和警察分局深夜11時回應中央社記者詢問表示，經查，中和景平路段的台64快速道路，晚間實施道路維修與伸縮縫整理，有經過申請與通報，並不是突發災情，也與地震無關，民眾無須恐慌。

依據交通部公路局的施工路段查詢資訊公告，台64線東行22.4公里至28公里的路面維修作業。於12月16日至21日，及23日至26日，每天晚間10時至翌日6時止，辦理路面維修作業，請用路人注意路況並小心駕駛。

另外，公告資訊也表示，公路局北區養護工程分局中和工務段，維護道路品質，預定於12月26日至30日，每晚夜間00時至隔日上午6時止，於台64線西向14公里，三重匝道至11公里五股二匝道段，辦理路面施工作業。

捷運環狀線

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