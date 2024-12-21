周董首攻大巨蛋 4天創17億效益

天王周杰倫首攻台北大巨蛋，4天演唱會吸引近15萬人，帶來經濟效益17億元，天后張惠妹今天接力登蛋，預期迎來更多商機；北市府也透露，未來會與東京大巨蛋每年互訪，朝「姐妹蛋」關係邁進。

周杰倫12月5日至8日辦演唱會，北市商業處指出，活動期間平均消費若扣除門票，每人平均消費約6915元，總經濟效益突破17億元，大巨蛋場館內的餐廳及地下街商家也受惠於各式活動人潮，估算每月平均創造約8千萬元的業績。

觀傳局說，4天演唱會，大巨蛋周邊的信義區、大安區及松山區旅館住房率幾乎達到滿房；加上12月台北市有多場大型演唱會登場，整體業績較去年同期成長約3成，業者也表示產業復甦有感。

台北大巨蛋是僅次於東京巨蛋的第二大亞洲棒球場館，北市長蔣萬安今年5月到東京巨蛋參訪，今年11月11日及28日由東蛋會長北原義一等人分兩梯次造訪，時值12強冠軍賽，中華隊當時婉拒慶祝香檳儀式，讓日方很感動、很溫暖。

東蛋團說，台北大巨蛋內的無障礙設施非常完善，女廁數量也多，是以女性觀眾角度出發設計，種種都比東蛋還要進步。

體育局長王泓翔透露，這次交流發現在活動審查方面，要在東蛋辦活動需在10天前向消防廳申請，北市則是前一個月；東蛋活動都會在晚間9點半結束，若超時也會降低場內音量。台北大巨蛋設計為下沉式，較不會引起共振，目前在辦完周杰倫演唱會後，沒有接到民眾直接投訴，會持續請技術單位監控。