新莊設溪北轉運站 明年2月招商

新北三重、新莊、五股等地區居民要到台北轉運站搭國道客運，否則就得到路邊等台北開來的車，居民認為淪為「次等公民」，市府將在新莊新北產業園區周邊設立溪北轉運站，計畫明年2月公告招商，將打造旅館、百貨商場，預估投資經費高達60億元，若招商順利，目標2030年完工。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，目前長途客運載客主要集中於三重區重陽路沿線，共有42線，因缺乏轉運中心空間，分散重陽路沿線路側公車停靠區上下乘客，希望透過轉運站改善。

交通局指出，基地將打造兩棟建物，基地B有地上10層、地下3層建物，地上1到2層為候車大廳、月台與零售商點，3到4層則有餐廳，也可連接捷運，5到10層則是百貨零售商場；基地A將打造旅館與餐廳，規畫有112間客房。全部共規畫700多個汽車位與上千機車位。

投資金額龐大，民眾憂心未來會不會成為蚊子館？議員林秉宥說，國道客運近年運量大幅度下滑，交通用地用來建設轉運站，是否能夠發揮效果他存疑，對於蓋旅館他反而贊成，可解決新北旅館不均的問題，但公共建設需求量體一定要增加，才能解決周邊民眾停車與公共場所的需求。

議員戴湘儀表示，新莊極具發展潛力，未來將是舉辦運動賽事、投資招商重地，在交通轉運、住宿旅舍、休閒娛樂上，應更積極打造完善的旅遊生活圈，但是否設轉運站可再思考。疫情這兩年期間客運運量下滑，可研議是否有更好的可能性，如往旅遊觀光巴士站思考。

交通局說，轉運站計畫鄰桃園機場捷運A3站及捷運環狀線Y20站，距國1五股交流道僅3公里，可配合新莊北側知識產業園區周邊發展，可移轉三重重陽站轉運需求，解決重陽路國道客運上下客亂象。另可提升新莊北側知識產業園區，強化溪北交通運轉及區域生活機能。