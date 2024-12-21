聽新聞
0:00 / 0:00

新莊設溪北轉運站 明年2月招商

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府將在新莊新北產業園區周邊設立溪北轉運站，預計2030年完工啟用。模擬圖／新北市交通局提供
新北市府將在新莊新北產業園區周邊設立溪北轉運站，預計2030年完工啟用。模擬圖／新北市交通局提供

新北三重、新莊、五股等地區居民要到台北轉運站搭國道客運，否則就得到路邊等台北開來的車，居民認為淪為「次等公民」，市府將在新莊新北產業園區周邊設立溪北轉運站，計畫明年2月公告招商，將打造旅館、百貨商場，預估投資經費高達60億元，若招商順利，目標2030年完工。

新北市交通局簡任技正吳政諺表示，目前長途客運載客主要集中於三重區重陽路沿線，共有42線，因缺乏轉運中心空間，分散重陽路沿線路側公車停靠區上下乘客，希望透過轉運站改善。

交通局指出，基地將打造兩棟建物，基地B有地上10層、地下3層建物，地上1到2層為候車大廳、月台與零售商點，3到4層則有餐廳，也可連接捷運，5到10層則是百貨零售商場；基地A將打造旅館與餐廳，規畫有112間客房。全部共規畫700多個汽車位與上千機車位。

投資金額龐大，民眾憂心未來會不會成為蚊子館？議員林秉宥說，國道客運近年運量大幅度下滑，交通用地用來建設轉運站，是否能夠發揮效果他存疑，對於蓋旅館他反而贊成，可解決新北旅館不均的問題，但公共建設需求量體一定要增加，才能解決周邊民眾停車與公共場所的需求。

議員戴湘儀表示，新莊極具發展潛力，未來將是舉辦運動賽事、投資招商重地，在交通轉運、住宿旅舍、休閒娛樂上，應更積極打造完善的旅遊生活圈，但是否設轉運站可再思考。疫情這兩年期間客運運量下滑，可研議是否有更好的可能性，如往旅遊觀光巴士站思考。

交通局說，轉運站計畫鄰桃園機場捷運A3站及捷運環狀線Y20站，距國1五股交流道僅3公里，可配合新莊北側知識產業園區周邊發展，可移轉三重重陽站轉運需求，解決重陽路國道客運上下客亂象。另可提升新莊北側知識產業園區，強化溪北交通運轉及區域生活機能。

國道客運 機場捷運

延伸閱讀

新莊潭底溝飄臭味擾民 侯友宜今視察強調「工廠偷排廢水就停工」

影／新莊女駕駛廂型車轉彎打滑 直衝超商門口撞柱停下

影／新莊2歲童寒夜街頭哭喊尋母 警查住址帶返家揭開真相

新莊深夜驚傳砍人！越南同鄉債務糾紛揮刀 1人背部遭刺

相關新聞

周董首攻大巨蛋 4天創17億效益

天王周杰倫首攻台北大巨蛋，4天演唱會吸引近15萬人，帶來經濟效益17億元，天后張惠妹今天接力登蛋，預期迎來更多商機；北市...

新莊設溪北轉運站 明年2月招商

新北三重、新莊、五股等地區居民要到台北轉運站搭國道客運，否則就得到路邊等台北開來的車，居民認為淪為「次等公民」，市府將在...

新北萬里幼兒園小小生活家 冬至搓三色湯圓

以培育孩子成為小小生活家為教學宗旨的新北市立萬里幼兒園，在冬至的腳步接近時，當然也不會放過要來教小朋友如何應景過節的機會，融入香草課程，準備了紅、白、綠三色的糯米糰讓孩子們自己動手搓湯圓，度過一個熱鬧的冬至佳節。

新北淡水鄧公里長者搓湯圓 超澎湃海鮮湯圓慶冬至

明天是一年一次的冬至節慶，在新北市淡水區鄧公里社區，里長與老人會就一起舉辦了搓湯圓活動，搓湯圓應景之外，邀請到了附近的長者及居民來一起參與，鄧公里長邱美津說，為了讓長者都能夠參與，特別準備了許多的麵團，再由社區志工發給大家，搓完後還請到廚師料理超豐盛的紅豆甜湯圓以及海鮮湯圓，用料可說是下重本，一起在冬至節慶寒冷的天氣當中感受溫暖。

新北瑞芳南雅漁村再造 重現月桃繩編織技藝

新北市瑞芳區南雅社區發展協會自108年參與農村再生培根計畫，經過四年逐步累積量能，終於有了成果，今(20)日社區也舉行成果展，並邀請大家體驗南雅漁村獨有的編織月桃繩索，重現月桃繩與打繩器具，不僅重拾社區耆老們的回憶，也傳承月桃繩編織技藝。

新北市議員應景送聖誕紅 瑞芳龍川里共餐濃濃過節氣氛

隨著聖誕節的腳步接近，市議員林裔綺應景的準備了聖誕紅盆栽，今(20)日到龍川里參加共餐，林裔綺也送出兩百盆的聖誕紅，讓來共餐的長者都直呼非常開心，聖誕紅也讓人有滿滿的過節氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。