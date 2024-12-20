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東京巨蛋讚台北大巨蛋進步 北市；有望結成姐妹蛋

中央社／ 台北20日電
台北市長蔣萬安今年5月至東京巨蛋參訪、東京巨蛋企劃部11月也來台看台北大巨蛋，交流震動、疏散等議題。北市府說，未來可望朝「姐妹蛋」方向邁進，並維持1年至少1次互訪。聯合報資料照
台北市長蔣萬安今年5月至東京巨蛋參訪、東京巨蛋企劃部11月也來台看台北大巨蛋，交流震動、疏散等議題。北市府說，未來可望朝「姐妹蛋」方向邁進，並維持1年至少1次互訪。聯合報資料照

台北市長蔣萬安今年5月至東京巨蛋參訪、東京巨蛋企劃部11月也來台看台北大巨蛋，交流震動、疏散等議題。北市府說，未來可望朝「姐妹蛋」方向邁進，並維持1年至少1次互訪。

蔣萬安5月出訪日本參加2024 SusHiTech市長論壇，東京巨蛋為其中一站；11月東京巨蛋企劃部涉外組長石塚光弘等人來台參訪大巨蛋，雙方就震動、散場模式等議題進行交流。

東京巨蛋表示，東京巨蛋鄰里人數約50萬人，有活動時會以報紙夾頁、廣告等通知鄰居細節，並載明主辦單位及東京巨蛋電話提供陳情，且所有活動時間控制於晚間9時30分前結束；若有嚴重抱怨，主辦單位及東京巨蛋會登門致歉。

在離場方面，東京巨蛋採分區離場機制，現場人員依序引導各區觀眾離場或在原地稍待，最多於活動結束起30分鐘即可完成疏散。

在震動問題方面，東京巨蛋則說現無相關對策，因場館震動容易讓多數民眾誤認為地震而導致壓力，仍在尋找克服方法。

台北市政府說，東京巨蛋企劃部參觀台北大巨蛋，稱讚不輸東京巨蛋，認為無障礙設施、女廁數量等都比較進步。

北市府表示，未來東京巨蛋與台北大巨蛋有望結成「姐妹蛋」，並維持1年至少1次互訪，互相交流精進也持續台日友好精神。

體育局長王泓翔說，依照合約，遠雄提出明年度的營運計畫書給市府送審，以運動賽事優先，明年包含世界棒球經典賽（WBC）資格賽、世壯運、中職等。

北市府 大巨蛋 東京

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