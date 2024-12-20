聽新聞
0:00 / 0:00
東京巨蛋讚台北大巨蛋進步 北市；有望結成姐妹蛋
台北市長蔣萬安今年5月至東京巨蛋參訪、東京巨蛋企劃部11月也來台看台北大巨蛋，交流震動、疏散等議題。北市府說，未來可望朝「姐妹蛋」方向邁進，並維持1年至少1次互訪。
蔣萬安5月出訪日本參加2024 SusHiTech市長論壇，東京巨蛋為其中一站；11月東京巨蛋企劃部涉外組長石塚光弘等人來台參訪大巨蛋，雙方就震動、散場模式等議題進行交流。
東京巨蛋表示，東京巨蛋鄰里人數約50萬人，有活動時會以報紙夾頁、廣告等通知鄰居細節，並載明主辦單位及東京巨蛋電話提供陳情，且所有活動時間控制於晚間9時30分前結束；若有嚴重抱怨，主辦單位及東京巨蛋會登門致歉。
在離場方面，東京巨蛋採分區離場機制，現場人員依序引導各區觀眾離場或在原地稍待，最多於活動結束起30分鐘即可完成疏散。
在震動問題方面，東京巨蛋則說現無相關對策，因場館震動容易讓多數民眾誤認為地震而導致壓力，仍在尋找克服方法。
台北市政府說，東京巨蛋企劃部參觀台北大巨蛋，稱讚不輸東京巨蛋，認為無障礙設施、女廁數量等都比較進步。
北市府表示，未來東京巨蛋與台北大巨蛋有望結成「姐妹蛋」，並維持1年至少1次互訪，互相交流精進也持續台日友好精神。
體育局長王泓翔說，依照合約，遠雄提出明年度的營運計畫書給市府送審，以運動賽事優先，明年包含世界棒球經典賽（WBC）資格賽、世壯運、中職等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言