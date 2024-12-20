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新北汐止樟樹二路積水濺濕行人 議員要求排水改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹二路涵洞口容易積水，導致行人常被經過車輛濺濕，市議員張錦豪到現場會勘，要求改善排水。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹二路涵洞口容易積水，導致行人常被經過車輛濺濕，市議員張錦豪到現場會勘，要求改善排水。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹二路涵洞口，因為排水不良，每次下大雨，馬路上就會大片積水，車子一過濺起的水花，噴濕路過行人，引起不少民怨，所以，今(20)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

新北市議員張錦豪表示，在樟樹二路不少民眾會走路經過涵洞，但是入口處只要一下雨就容易積水，因為靠路側人行道是比較低窪的，下大雨一積水，行人就難走，尤其大車、轎車經過濺起的水花就容易噴濕民眾，今天邀請了市府養工、公所等相關單位來會勘，第一個步驟是先把排水孔清理，並且請公所設計如何優化排水系統，例如做截水溝或把排水孔加大。

山光里長陳永松說，樟樹二路原住民公園旁邊的涵洞，入口處經常一下大雨就積水，民眾走路經過，經常被車子開過去濺起的水花，噴的全身濕答答，之前已經有會勘過，但改善有限，所以，希望能夠再進一步改善。

張錦豪指出，還有就是涵洞裡的標線型人行道，能做墊高一點的實體人行道，現場會勘討論後，請橋隧科回去做規劃，預計三個星期的時間規劃出來之後，再往下一步走，另外，附近民眾也有建議，在樟樹二路有很多改排汽管的，不管是汽車或機車，車速都相當的快，很多民眾相當憂心，會遇到一些噪音過大的汽機車，建議增加科技執法取締噪音的部分，這部分會納入評估，請環保局做規劃。

人行道 涵洞

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