新北汐止活力不老童樂會 5據點長輩大秀歌舞才藝

歲末年終，今(20)日中華身心促進發展協會邀請了汐止區5個銀髮據點，在汐止區公所11樓禮堂舉辦活力不老童樂成果發表會，長輩們動靜皆宜，帶來了國畫展，還有熱情有活力的非洲鼓、啦啦隊表演，大秀歌舞才藝。

銀髮據點中華大同站帶來非洲鼓表演，還一邊結合簡單的舞蹈動作，展現熱情與活力，在活力不老童樂成果發表會上，長輩們不但會打鼓，同樣是大同站國畫班，則是將他們的學習成果，佈置在會場，不輸專業的畫工，吸引不少人佇足欣賞，當天包括汐止區長林慶豐、保安里長蘇忠吉都一起同樂，為長輩加油打氣，天氣冷颼颼，也不忘提醒要注意保暖。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，因為知道據點在地經營很不容易，但是希望透過聯合成果發表會，讓這些據點串聯起來，資源也串聯起來，在辦據點的時候，才會有1+1大於2的力量，今天很開心有5個據點，希望明年能夠有更多據點加入。

這些長輩們，平時都會就近在里內的銀髮據點上課學習，除了動建康訓練肌耐力，也學了好多才藝，今年首次將汐止區5個銀髮據點集合起來做成果發表，長輩說可以上台大秀才藝很開心。

有些長輩行動不便的，一樣能夠登台演出，坐在椅子上和大家一起表演，當天節目安排很多元，有樂活盼望站的圓福氣功、中華秀峰站結合彈力球帶來健康動起來，以及中華大同站的非洲鼓、中華秀山站的啦啦隊表演，200位長輩齊聚一堂，現場氣氛好歡樂。